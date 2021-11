Black Friday, o campanie ce a fost deturnată în România. Care sunt cele mai atractive oferte din această perioadă

Black Friday, un fenomen comercial care și-a pierdut din însemnătate, în România. Ziua care trebuia să marcheze mari reduceri a devenit, de fapt, „în fiecare zi”. Pentru că așa-zis oferte se găsesc mereu, la tot pasul.

Ediţia din acest an, stabilită pentru data de 12 noiembrie, aduce numeroase promoţii la sute de mii de produse din toate categoriile posibile şi imposibile, de la fashion până la locuinţe şi credite bancare.

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au propus suspendarea magazinului online al unui mare retailer de electro-IT, pentru practici neloiale faţă de stabilirea reducerilor la produsele comercializate cu ocazia Black Friday 2021.

ANPC a pus bazele unui Comandament Special Black Friday

În acelaşi timp, ANPC a înfiinţat Comandamentul Special Black Friday, care are drept scop supravegherea permanentă, 24 din 24 de ore, a ofertelor cu promoţii, din această perioadă, indiferent de domeniul de activitate.

În acest context, o analiză realizată de compania de hosting (găzduire web) din România, MxHost, relevă faptul că aproximativ 70% dintre magazinele online nu sunt pregătite pentru a face faţă creşterilor de trafic de Black Friday, în condiţiile în care traficul magazinelor online se dublează, de regulă, dar poate creşte, în unele cazuri şi de zece ori.

Cât priveşte intenţia de cumpărare a consumatorilor în campania reducerilor, peste 50% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani au declarat că vor să cumpere cel puţin un produs, o pondere ridicată fiind consemnată pe segmentul de vârstă 18 – 34 de ani, potrivit unui studiu telefonic realizat în perioada 22 – 28 octombrie de Kantar România.

Dintre aceşti potenţiali cumpărători, 64,6% intenţionează să cumpere de la magazinele online, iar bugetul alocat pentru Black Friday este de până la 1.000 de lei în cazul a peste o treime dintre respondenţi, între 1.000 şi 3.000 de lei pentru 40,7%, şi peste 3.000 de lei pentru 15,8%. La nivel general, media bugetului alocat de către români pentru cumpărăturile de Black Friday sare de 2.200 de lei.

Oferte care pot fi accesate în această perioadă

Categoriile de achiziţii cele mai căutate de respondenţi sunt: electrocasnice mici, haine, televizoare, telefoane mobile, frigidere, încălţăminte, maşini de spălat, home & deco, laptopuri, cosmetice şi aragazuri.

Retailerul eMag pune în joc pentru ediţia din acest an de Black Friday 4,5 milioane de produse cu reduceri importante, în creştere cu 500.000 de produse faţă de toamna anului anterior. Vor fi acoperite toate categoriile de produse, precum: electrocasnice mici şi mari, produse de uz personal, televizoare, laptopuri, telefoane, până la articole pentru casă, parfumuri, haine şi jucării sau articole de bricolaj. Mai mult, cei care au în plan să cumpere o locuinţă, vor beneficia de un preţ foarte bun pentru o Casă tip Cuib 1, în Ansamblul Liziera de Lac, la un preţ de 69.999 de euro, cu avans de 35.000 de lei. Imobilul are trei camere, o baie, o suprafaţă de 81,5 mp utili, cu amprenta la sol de 64 mp şi teren cu suprafaţa utilă de 86 mp, fiind amplasată în Frumuşani, judeţul Călăraşi. Finalizarea casei este preconizată până la 30 septembrie 2022.

Oferta retailerului online mai cuprinde: televizor Samsung la 1.299,99 lei, maşină de spălat rufe Samsung la 1.099,99 lei, robot de aspirare Roborock la 1.799,99 lei, precum şi whisky Chivas Regal 12YO, Blended 40%, 1 litru, la 89,99 lei.

Ce scăderi de prețuri sunt în aplicația Glovo

* În vinerea reducerilor, operatorul de telecomunicaţii Digi reduce preţurile cu 50% pentru toate serviciile, timp de 12 luni. Astfel, prin campania „Oaia neagră”, în perioada 11 – 14 noiembrie 2021, clienţii noi şi existenţi, persoane fizice, pot contracta orice serviciu din portofoliul companiei fie online pe Digi.ro, fie în magazine.

* Sute de produse vor fi reduse cu până la jumătate de preţ şi în aplicaţia Glovo, în perioada 12 – 28 noiembrie, în şapte oraşe din ţară (Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara). Ofertele personalizate vizează achiziţii de la: evoMag, English Home, Diverta, Yves Rocher şi Xpert Beauty. De asemenea, printre partenerii care vor avea produse la reducere în campania Glovo de Black Friday din acest an se regăsesc şi Cărtureşti (cu reduceri de 30% la 18 cărţi listate în platformă), Crama de Vinuri Vrâncene (reduceri de 30% la zece produse listate în aplicaţie), Raftul cu Băuturi (cu discounturi de 10% la cinci produse listate în aplicaţie), Vinexpert Cadouri (reduceri de 40% la 10 produse listate în aplicaţie) şi Vinexpert Vinuri şi Spirtoase (15% reducere la şapte produse din platformă).

Campania celor mai importante reduceri din an demarată de Fashion Days pe 10 noiembrie continuă în aceste zile. Clienţii pot descoperi noi oferte de la branduri, precum G-Star Raw, Michael Kors, Lacoste, Gant, Nike, Diesel sau Tissot. În topul oraşelor cu cele mai multe comenzi adresate retailerului fashion, în prima zi de Black Friday, se află Bucureşti-Ilfov, Constanţa, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Elefant.ro estimează vânzări de 2 milioane de euro

* Compania Farmec anunţă reduceri de până la 50% la produsele din portofoliu, în perioada 12 – 21 noiembrie 2021, precum şi promoţii exclusive dedicate consumatorilor fideli ai site-ului, în campania Magic Black Friday. Astfel, produsele din portofoliul companiei vor fi disponibile cu reduceri de până la 50% atât online, cât şi în cele 30 de magazine de brand din toată ţara şi în cele două magazine de franciză. În catalogul campaniei Magic Black Friday se vor regăsi produse pentru ten, corp, păr şi produse de make-up din toate gamele – de la produsele de tip fiolă, bestsellerul fiecărei ediţii de Black Friday derulate de Farmec, până la produsele din gamele profesionale, de lux sau dermatocosmetice.

* Unul dintre brandurile active în platforma 2Performant.com, Elefant.ro, estimează că ofertele pregătite pentru anul acesta vor genera vânzări de peste două milioane de euro, de Black Friday, în timp ce la Orange sărbătoarea reducerilor a început anul acesta din 1 noiembrie, cu o nouă categorie de produse eco-friendly: telefoanele recondiţionate premium.

* Litera.ro anunţă cărţi pe gustul tuturor şi o ofertă comercială mult mai generoasă decât anul trecut, cu mai multe titluri cu reduceri substanţiale şi cadouri, şi mizează pe o creştere a încasărilor cu 30%, de la an la an

* Pentru Black Friday 2021, Chilipirul Zilei anunţă preţuri reduse cu până la 60% pentru toate categoriile de produse din ofertă: canapele şi colţare, dressinguri, fotolii şi covoare. Compania estimează o creştere a comenzilor, iar 12,5% dintre acestea să fie generate cu ajutorul platformei partenere 2Performant.

Vivre anunţă zeci de mii de produse la cele mai mici preţuri din an

* Al doilea Black Friday în pandemie va marca o prezenţă crescută a utilizatorilor în online, iar evoMag mizează pe un eveniment de o lună (29 octombrie – 28 noiembrie) şi pe categorii de produse precum: telefoane, televizoare, laptopuri, componente PC, monitoare sau vehicule electrice. „Anul acesta de Black Friday ne aşteptăm la o creştere cu 10% faţă de anul trecut. În plus, anul acesta vom avea o categorie nouă, PC-uri by evoMAG, dar şi o metodă de livrare nouă prin easybox”, a anunţat Marian Călinescu, marketing teamleader în cadrul companiei.

* Vivre anunţă zeci de mii de produse la cele mai mici preţuri din an, pentru următoarele categorii: canapele, colţare, birouri, scaune, lenjerii de pat, decoraţiuni, covoare, fashion, chiar şi mobilier pentru exterior. Totodată, retailerul a pregătit şi o versiune îmbunătăţită a website-ului, care le permite clienţilor să navigheze mai uşor printre categoriile de produse şi să îşi găsească mai rapid preferatele.

* Retailerul de produse IT&C, electronice şi electrocasnice, Flanco, derulează în perioada 22 octombrie – 30 noiembrie cea de-a XI-a ediţie a campaniei Black Friday, în cadrul căreia a pregătit reduceri de până la 80% la peste un milion de produse, precum şi opţiunea plăţii în rate direct cu cardul de salariu.

* De Black Friday, Vodafone România anunţă „5 euro Shop” prin care oferă smartphone-uri, gadgeturi, accesorii şi servicii mobile şi fixe la super reduceri şi în super oferte disponibile şi în rate de doar 5 euro/lună. Totodată, în premieră, clienţii vor putea cumpăra electrocasnice şi gadgeturi, precum aspiratoare-robot sau purificatoare de aer, în rate, împreună cu abonamentele de servicii mobile, dar şi televizoare sau sistem Wi-Fi Mesh împreună cu pachetele de televiziune si internet. Ofertele sunt disponibile atât în magazinele fizice, cât şi pe vodafone.ro, până duminică, 14 noiembrie a.c. Totodată, clienţii se pot bucura de oferte exclusive, disponibile în magazinul online.

* Banca Unicredit a anunţat recent, că, pe 12 noiembrie, clienţii noi persoane fizice îşi pot deschide conturi curente în lei, euro sau dolari SUA cu zero costuri pentru întreaga perioadă a contractului sau pot accesa de la UniCredit Consumer Financing credite pentru realizări personale cu dobânzi care pornesc de la 0% şi până la 5,99% şi oferte speciale pentru cardurile de credit. Pentru clienţii noi IMM, UniCredit Bank oferă pachete GeniusIMM cu zero comisioane de administrare a pachetului, a extraopţiunilor şi conturilor adiţionale ataşate timp de un an de la data contractării.

De unde a apărut conceptul de „Black Friday”

Sintagma „Black Friday” apare pentru prima dată în articole publicistice ale vremii încă din secolul XIX, în Statele Unite ale Americii (SUA). Asocierea sărbătorii promoţiilor se face, la acel moment, cu criza financiară din 1869. Cea mai veche invocare cunoscută sub numele de ‘Vinerea Neagră’, care se referă la cumpărăturile făcute în cea de-a doua zi după Ziua Recunoştinţei, a apărut într-un buletin de relaţii publice din anul 1961. Numele şi originea sărbătorii sunt împământenite în Philadelphia.

În ianuarie 1966, se stabileşte definitiv titulatura de ‘Black Friday’, prin care se deschide oficial sezonul de cumpărături de Crăciun în centrul oraşului. Este momentul în care blocajele din trafic sunt masive, iar trotuarele devin neîncăpătoare.

La nivel mondial, ultima zi de vineri din luna noiembrie dă semnalul începerii promoţiilor de sărbători, originea zilei cu mari reduceri de preţ fiind în SUA, unde prima vineri de după Ziua Recunoştinţei marchează debutul cumpărăturilor pentru Sărbătorile de iarnă, iar retailerii oferă discounturi semnificative.

„Black Friday” a fost organizat pentru prima oară în România în anul 2011, iar 2015 a fost anul în care vânzările online le-au depăşit, pentru prima dată, pe cele tradiţionale, valoarea cumpărăturilor situându-se la peste 100 de milioane de euro.

