Ceea ce am auzit aseară la Digi 24 m-a dus din nou cu gândul la obsesia autorităților pentru reluarea slujbelor în biserică, la ceea ce scriam la începutul măsurilor:

Ce s-a spus aseară:

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi 24: Ar putea exista libertatea de a organiza slujbe în interior?

Premierul Ludovic Orban: Asta sub nicio formă.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi 24: Ar putea exista o altă reglementare în privința linguriței de împărtășit?

Premierul Ludovic Orban: Nu mă pricep, sincer, și ce a apărut în spațiul public ca și norme care sunt gândite de la nivelul INSP și al comisiei de la nivelul Ministerului Sănătății sunt chestiuni care au la bază eliminarea riscului de transmitere a virusului.

Ce prevăd normele de siguranță? Le puteți citi aici, dar eu o să dau un singur exemplu: accesul persoanelor în lăcașul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană.

În schimb la locul de muncă, dacă stai la birou, trebuie să ai o distanță de 1,5 metri între angajați. La școală trebuie să ai doar 10 elevi într-o clasă. În cazul hotelurilor, folosirea lifturilor va fi făcută doar dacă este strict necesar și numai de către cel mult două persoane o dată, care vor purta maști de protecție în tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele două persoane să fie din aceeași familie. Nimic despre supermarketuri, sau magazine de bricolaj.

Constat că, din nou, bisericile sunt inamicul nr 1 al autorităților. Nu prea înțeleg de unde înverșunarea asta de a impune reguli aproape imposibile pentru participarea la slujba religioasă. Nu știu dacă știți, dar o sală de clasă are între 50-60 mp. Dacă ai zece copii și un profesor, adică 11 persoane, suprafața atribuită fiecăruia este net inferioară celei cerută într-un lăcaș de cult. Un lift de hotel nu va transporta niciodată doar 2 oameni. Nu are cum, mai ales dacă vorbim despre un lift dintr-un hotel care are minim 200 de camere, respectiv minim 400 de turiști.

Este clar că relaxarea măsurilor va ridica niște dificultăți greu de depășit. Dar să ceri imposibilul este la fel de rău ca și când ai interzice. Mersul la biserică pentru unii oameni, participarea la slujba religioasă, împărtășirea, rugăciunea spusă în fața unei icoane sunt la fel de importante cât sunt pentru alți berea cumpărată de la supermarket. Sau mersul în vacanțe și drumeții. Este o călătorie spirituală care îi hrănește, la care participă cu bucurie, dar mai ales cu speranță.

Ca să fiu bine înțeles! Nu sunt de acord cu lipsa restricțiilor, dar nici cu absurditatea normelor. Cereți credincioșilor să se poarte obligatoriu mască, să nu intre mai mulți oameni în biserică decât norma admisă, să se dezinfecteze, dar ieșiți din înverșunarea asta absurdă.

Lăsați slujbele în aer liber. Nu mai căutați să fiți autoritari cu cei pe care autoritatea voastră îi întărește. Nu vă mai purtați de parcă Biserica a adus pandemia printre noi, nu oamenii!

P.S. „Voi, ca să vă țineți un miting, recurgeți la mijloace coercitive, îi amenințați pe proprii voștri lideri de partid, ca să vă strângeți oameni. Popa de la biserică e de ajuns să tragă de o funie de clopot și vin oamenii la el, din inimă, nu din coerciție. Dacă pretindeți că sunteți realiști, apoi vă invit să acceptați această realitate.” (Patriarh Justinian Marina/1901-1977)