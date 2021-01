Big Brother te urmărește și ca turist. CNN a publicat miercuri un reportaj înfricoșător.

Un imens depozit a fost transformat în „sală de control” tehnologic de vârf pentru a „urmări turismul” din oraș.

Municipalitatea nu se mulțumește cu atât: e doar începutul. În viitor, intrările în oraș ar putea fi controlate electronic și accesul vizitatorilor taxat.

Însă cel mai tulburător element este că Veneția seamănă foarte mult cu China comunistă. Tot ce mișcă este înregistrat permanent și poate fi reprodus. Oficialii au astfel o „mașină a timpului” pentru a privi în trecut.

CNN arată:

„Sistemul nu doar numără vizitatorii prin camerele amplasate peste tot în oraș. În colaborare cu Telecom Italia, determină cine sunt și de unde vin.”

Află acest lucru având acces la datele din telefoanele mobile. Nu trebuie să ne facem, griji, ne liniștește municipalitatea. Nici o „informație personală” nu este accesibilă, afirmă CNN.

Autoritățile știu exact pe ce străzi merg oamenii, cu ce viteză, și dacă au dreptul să fie acolo, date fiind restricțiile COVID.

Big Brother de la Veneția a început ca un mijloc de a „proteja” orașul de daune și suprapopulare.

Totuși, arată CNN, sistemul de urmărire și supraveghere ar putea fi înăsprit și mai mult, sub pretextul COVID.

Pe lângă pașapoartele pentru vaccinare, se dezvoltă cu rapiditate noi tehnologii pentru a permite aplicarea restricțiilor sanitare.

Amazon a creat un sistem în care fiecare persoană este înconjurată de un cerc al cărui diametru este distanța legală impusă.

Când două persoane se apropie prea mult, cercurile se ating și sună alarma.

Un alt sistem de supraveghere a distanțării fizice este creat de compania Landing AI, aplicat în Marea Britanie.

Hitachi a creat un sistem care se dorește mai vesel. Cercurile sunt înlocuite cu boluri în care înoată peștișori animați. Când două persoane se apropie prea mult, bolurile se „ciocnesc”, se „sparg” și peștișorii scapă.

Japanese tech firms step in to help prevent coronavirus infections pic.twitter.com/rBx53EcGhT

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2020