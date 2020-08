Publicația 7News din Melbourne a relatat că poliția statului australian Victoria se pregătește să folosească drone pentru a depista și identifica persoanele care circulă în public fără mască, pentru a fotografia numerele de înmatriculare ale mașinilor care circulă pe distanțe mai mari de 5 kilometri și a se asigura că parcurile și terenurile de joacă sunt goale.

Police are preparing to launch their aerial arsenal as part of a crackdown on COVID rule breakers. High powered drones will be used to find people not wearing masks, and cars too far from home. https://t.co/5zYfOfohG3 @tdolling #7NEWS pic.twitter.com/Yy84UBTH0V — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 17, 2020

Dronele folosite de poliție pot zbura la o altitudine de 7.000 de metri și realiza fotografii clare ale unei figuri umane sau ale unei plăcuțe de înmatriculare de la o distanță de 500 de metri.

Presa australiană a mai relatat că poliția din Victoria a cerut sprijin armatei pentru a-i furniza drone militare, cu performanțe și mai bune, dar a fost refuzată.

Adjunctul șefului poliției din statul Victoria a apărat măsura folosirii dronelor pentru spionarea populației în locuri publice, inclusiv plaje.

„Primim rapoarte (…) în această perioadă de timp mai călduroasă, în care numeroase persoane se adună pe plajele din aceste zone populate”, a declarat Rick Nugent.

„O dronă prezintă această capacitate de a furniza imagini fără a fi nevoie să desfășori forțe de poliție în toate aceste zone.”

Victoria nu este primul loc în care poliția folosește drone pentru a impune respectarea măsurilor luate de stat împotriva coronavirusului.

Un clip video terifiant, publicat pe Twitter în ianuarie de Global Times, organ de presă controlat de regimul comunist chinez, arăta o doamnă în vârstă din regiunea Mongolia Interioară privind cu uimire spre o dronă echipată cu un difuzor. O voce care a vorbit prin difuzor i-a urlat doamnei să se întoarcă acasă și să se spele pe mâini, înregistrându-i toate mișcările.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

În Marea Britanie, în luna martie a fost dat publicității un video cu o dronă a poliției care îi muștruluia din aer pe plimbăreții din districtul Peak.

Despite posts yesterday highlighting issues of people still visiting the #PeakDistrict despite government guidance, the message is still not getting through. @DerPolDroneUnit have been out at beauty spots across the county, and this footage was captured at #CurbarEdge last night. pic.twitter.com/soxWvMl0ls — Derbyshire Police (@DerbysPolice) March 26, 2020

Tot în martie, Financial Times relata că un departament de poliție din California folosea de asemenea drone pentru a veghea la respectarea izolării.

Utilizarea dronelor a reprezentat pentru mulți picătura care a revărsat paharul unei răbdări și așa ajunse la capăt.

Filmul cu drona din districtul englez Peak i-a înfuriat pe mulți britanici, care au acuzat „poliția dădăcelii”.

Silkir Carlo, de la ONG-ul Big Brother Watch, s-a plâns că dronele reprezintă o formă „extremă, militară” de supraveghere.

„Am văzut prea multe exemple ale poliției utilizându-le în mod agresiv în locul unei comunicări normale cu populația în legătură cu măsurile de sănătate publică”, a spus Carlo.

„Folosirea de către poliție a dronelor pentru a supraveghea și a urla ordine la oameni este în general excesivă și contraproductivă. Parlamentul ar trebui să adopte garanții mai stricte pentru a îngrădi utilizarea lor.”

În luna mai, o înaltă instanță din Franța s-a plasat de partea militanților pentru drepturile civice de la ONG-ul „La Quadrature du Net” și a Ligii Drepturilor Omului, dar împotriva poliției pariziene, atunci când a apreciat că folosirea dronelor pentru a aplica măsurile de izolare reprezintă o violare a vieții private.

Decizia instanței a interzic poliției franceze să mai folosească drone zburând la joasă altitudine și echipate cu camere pentru a identifica persoanele.

Expertul american în probleme chineze, Steven Mosher, a declarat pentru LifeSiteNews că, deși oricine are posibilitatea de a opri aparate care permit colectarea de informații, totuși nimeni nu are vreo putere împotriva dronelor:

„Supravegherea cu drone din cer nu poate fi oprită. Acest lucru desființează un nou nivel de intimitate de care oamenii se bucurau din vremuri imemoriale. Pandemia este utilizată pentru a justifica violarea vieții private a oamenilor care, în vremuri normale, nu ar tolera așa ceva.”