Bill Gates pariază 100 de milioane de dolari pe revenirea unei mari companii

Bill Gates a pus un pariu interesant. Sursa: Pixabay

Magnatul Bill Gates crede într-o mare companie. În ciuda unui an dificil pentru Bud Light, compania mamă are o rază de speranță sub forma unui pariu de aproape 100 de milioane de dolari din partea nimănui altcuiva decât Bill Gates, potrivit CNN.