Bilanț de Revelion în Franța: Sute de arestări și mașini incendiate. Autoritățile spun că a fost o noapte „liniștită”

Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin a anunțat că noaptea de Revelion a fost una relativ liniștită. În ultimii ani, noapte dintre ani a fost marcată de multe incidente violente, iar din această cauză 90.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pe străzi. Autoritățile se temeau de un eventual atac terorist, dar și de manifestări de stradă violente. În ultimele luni, în mai multe orașe au avut loc proteste, iar între manifestanți și forțele de ordine au existat ciocniri violente.

Comparativ cu anul trecut au fost cu 11% mai multe arestări și cu 20% mai puține mașini incendiate, relatează Le Figaro. Duminică, ministrul de interne Gerald Darmanin a anunţat că aproape 500 de persoane au fost reținute în toată Franţa pentru manifestări de violență, inclusiv pentru atacuri asupra poliţiei.

Poliția și Jandarmeria primiseră ordin să-i aresteze pe toți cei care erau puși pe scandal. De asemenea, prefecților din toată țara li s-a transmis să suplimenteze numărul patrulelor pe străzi ca să descurajeze orice manifestări violente.

În mai multe zone „fierbinţi” din Nantes în special, persoane necunoscute au vizat patrulele de jandarmi, aruncând în forțele de ordine cocteiluri Molotov şi petarde.

New Year’s Eve in Nantes, France.

Enrichers set a person’s car on fire around 10 p.m., – several more vehicles went up in flames around 11 p.m.

Firefighters and police were greeted by migrants throwing fireworks, Molotov cocktails, and other projectiles. pic.twitter.com/jAYikE2ZMT

— Amy Mek (@AmyMek) January 1, 2023