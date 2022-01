Bilanț coronavirus, 30 ianuarie. Un nou val de infecții. Câte cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Bilanț coronavirus, 30 ianuarie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat sâmbătă că, în următoarele 10 zile, România se va confrunta și cu câte 40.000 de infectări noi cu Covid-19 pe zi, apoi vom intra într-un trend descendent.

Dar câte cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore.

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 19.668 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 52 decese, dintre care 1 anterior.

Alexandru Rafila: Vom depăși cifra de 40.000 de îmbolnăviri zilnice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat sâmbătă că România se află într-o perioadă de creştere a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID, iar săptămâna următoare „cu siguranţă” va fi depăşită cifra de 40.000 de îmbolnăviri zilnice.

„Aţi văzut că am avut miercuri cel mai mare număr de cazuri înregistrat, 34.000, ceea ce am discutat şi am şi spus şi eu şi colegii mei de la Institutul de Sănătate Publică s-a adeverit, s-a stabilizat în jur de 30.000 de cazuri zilnic, în această săptămână, şi astăzi avem puţin peste 30.000 de cazuri.

Sunt două lucruri care ne preocupă în momentul de faţă – procentul mare de teste pozitive, din totalul testelor aproape o treime sunt pozitive, e adevărat şi testele pe care le facem sunt mult mai numeroase decât cele care se făceau în perioada anterioară şi e bine că am reuşit să depăşim sensibil cifra de 100.000 de teste care se fac zilnic, dar în momentul în care vom asista şi la scăderea numărului de teste pozitive putem să ne gândim că lucrurile o să ia o turnură favorabilă. Deocamdată ne aflăm în perioada de creştere, care va mai dura cel puţin zece zile, după părerea mea, şi cu siguranţă vom depăşi 40.000 de cazuri săptămâna viitoare”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministru Sănătății a precizat că se aşteaptă ca în aproximativ zece zile să se intre pe un trend descrescător al valului de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2.

„Ce se întâmplă în România, particularităţile situaţiei din România sunt următoarele: ca şi în celelalte ţări din Europa, aţi văzut că se înregistrează cifre enorme, în Franţa au ajuns la 500.000 de cazuri, proporţia de persoane internate este mai mică, la noi încă sunt cazuri grave pentru că circulă tulpina Delta, cam unul din cinci cazuri sunt produse de tulpina Delta.

Pe măsură ce această tulpină va dispărea din circulaţie, datorită transmisibilităţii mai mare a tulpinii Omicron, probabil că şi cazurile grave se vor diminua. Cred că în circa zece zile vom intra pe un trend descrescător al acestui val pandemic”, a afirmat ministrul Sănătăţii.