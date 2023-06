Bianca Drăgușanu se laudă cu primul milion de euro pe care l-a cheltuit. Starleta spune că tratează banii ca pe un flux energetic și de aceea îi revin înzecit

Bianca Drăgușanu, care a devenit cunoscută datorită relației cu Cătălin Botezatu, se laudă că a câștigat, deja, un milion de euro, bani pe care i-a și cheltuit. Starleta a vorbit despre sumele pe care le-a câștigat de-a lungul timpului, dar și despre investițiile pe care le-a făcut. Ea spune că obține venituri din atelierul de croitorie unde realizează rochii de mireasă și rochii de seară, dar și din câteva magazine online prin care își desface produsele. De asemenea susține că are mai multe contracte de imagine care îi aduc sume importante. Între altele, Binaca Drăgușanu afirmă că primește bani, în jur de 100.000 de euro pe an dintr-o reclamă pentru un studio videochat.

„Eu cred că sunt o femeie puternică, o mamă devotată! (…) Sunt mai mult o femeie de afaceri, să știi, pentru că eu din orice lucrușor pe care îl aduc în viața mea, fac bani. (…) Adică sunt binecuvântată cumva pentru că eu vând extensii sau port extensii, fac bani. Mă asociez cu o casă de bijuterii, port bijuterii, iată, fac bani” a spus Bianca Drăgușanu.

Ea se descrie drept o femeie frumoasă și deșteaptă, combinația perfectă, care nu are probleme să deschidă uși și să semneze contracte bănoase.

„Frumusețea deschide uși, să știi! Nu știu dacă neapărat am întâmpinat probleme vreodată din cauza asta, că nu știu dacă există vreo femeie frumoasă căreia să i se închidă ușa, mai ales dacă e și deșteaptă. Asta e o combinație perfectă, știi! Dar n-aș putea să spun că am avut vreodată probleme pentru că arăt bine, dimpotrivă, pentru că arăt bine mi s-au deschis uși, am semnat contracte și am o viață frumoasă, pentru că sunt o combinație de femeie care are câte puțin din fiecare. Eu nu mă consider extraordinar de frumoasă pentru că eu știu femei mult mai frumoase decât mine, dar eu consider că am acel ceva combinat cu acel ceva și cu istețime, și cred că sunt ceea ce trebuie”, a mai spus starleta.

Starleta susține că a cheltuit un milion de euro

În acest context, ea spus că a câștigat, de-a lungul timpului, un milion de euro, bani pe care i-a și cheltuit, deja. Bianca Drăgușanu se laudă cu investiții în imobiliare în Dubai, dar și cu cheltuielile pe care le face pentru propriile plăceri.

„Primul milion pe care l-am făcut, ce crezi, l-am și cheltuit! De fapt n-aș putea să zic că l-am cheltuit, l-am investit într-o casă în Dubai, care acum este gata, trebuie să mă duc să o iau în primire și vreau să o vând. Vreau o casă și mai mare, pentru că eu cred că pot.

Și sunt o femeie care investește foarte mult în ea. Eu mă iubesc foarte mult! N-aș putea să spun că sunt egoistă sau narcisistă, dar mă prețuiesc foarte mult și investesc. Nu am vicii și atunci, eu nu spun că atunci când îmi cumpăr o pereche de pantofi sau zece, e o cheltuială. Într-adevăr, nu e o investiție neapărat bună pentru că nu mai poți recupera banii pe care i-ai investit în pantofi, dar practic nu investești bani în pantofi, investești bani în starea ta de bine, cum te simți tu atunci când umbli în acei pantofi”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu descrie banii drept o energie

Starleta se descrie drept un om care iubește banii dar care și muncește pentru ei și îi respectă. Ea spune că tratează banii ca pe un flux energetic, de care se bucură și care îi vin înzecit.

„Și atunci sunt un om care iubește banii, care muncește pentru ei și care îi respectă. Tocmai d-asta legea atracției spune că dacă te comporți așa cu această energie îți vine înzecit sau poate de milioane de ori înapoi. Și atunci eu banii îi tratez ca pe o energie de care mă bucur și care de fiecare dată mă răsplătește înapoi.

Nu prea îmi place să folosesc cuvântul cheltuială, nu sunt o femeie risipitoare, dar revin să spun că investesc în ceea ce produce. Eu investesc în mine pentru că eu produc acești bani. Și sumele astea nici măcar nu contează atunci când ești fericit”, a mai povestit Bianca Drăgușanu conform Avantaje.ro.