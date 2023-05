Bianca Drăgușanu, săturată de discuțiile despre Gabi Bădălău. Acum vorbește iar de măritiș

Bianca Drăgușanu trăiește în prezent o mare fericire alături de Gabi Bădălău. Această stare de bucurie este evidentă în ipostazele romantice în care s-au filmat și fotografiat în urmă cu câteva zile. Totuși, învățând din greșelile făcute în trecut, vedeta a decis să-și protejeze relația și să nu o expună în fața publicului.

Bianca Drăgușanu nu mai vrea să vorbească public despre relația ei cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău preferă să-și păstreze discreția atunci când vine vorba despre povestea lor de dragoste, deși se fotografiază împreună în diverse ocazii. Ei aleg să fie mai rezervați și să nu dezvăluie publicului problemele sau momentele fericite din relația lor. Această abordare e menită să evite situațiile care ar putea afecta sau complica lucrurile.

„Întotdeauna am fost iubită și răsfățată. Pe mine mă iubește Dumnezeu foarte mult, copilul meu mă iubește foarte mult, mama mea și dacă există aceste trei elemente, nu ai cum să spui că nu ești iubit. Vorbesc despre mine și despre viața mea personală nu prea mai vorbesc, că s-a vorbit prea mult și nu face bine”, a declarat Bianca Drăgușanu.

De asemenea, vedeta a ales să nu mai discute nici despre planurile de viitor alături de Gabi Bădălău. În trecut, ea și-a exprimat de nenumărate ori dorința de a se căsători din nou, dar acum declară că nu poate să prevadă ce aduce viitorul și preferă să se concentreze pe prezent.

Referitor la căsătorie, ea a menționat într-o notă ironică că dacă va fi cerută din nou, toată lumea va afla. În acest moment, vedeta dorește să-și trăiască viața în modul cel mai autentic și să vadă cum evoluează lucrurile.

„Nu știu ce ne rezervă viața, viitorul, prezentul, chiar nu știu. Dacă se va întâmpla lucrul acesta vreodată (n.r să fie cerută în căsătorie), o să fac așa o mare poză pe Instagram să spună I-auzi, stați…, nu, glumesc. Mi se pare așa old fashion să vii cu I said yes”, a mai declarat vedeta, potrivit viva.ro.