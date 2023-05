Mika Varga vorbește cu sufletul deschis despre fiica ei, Ruthie: „A trăit aproape patru ani. Am slujit un înger”

Mika Varga a născut doi copii. Pe Ruthie și pe Jason. Coșmarul vieții ei a început când a aflat că fetița ei, Ruthie, suferă de sindromul Patau, o boală genetică rară care se manifestă prin prezența unui cromozom 13, în plus, în fiecare celulă.

Acest cromozom determină dezvoltarea anormală a creierului și a capului, mai exact prin convulsii, lipsa buzei superioare, forma nasului diferită și o viață limitată. Ruthie a murit la doar 4 ani. Mama sa, Mika Varga, a povestit că despre momentele petrecute cu ea, dar și cum a reușit să o trateze ca pe un copil normal.

„Cu greu doctorul mi-a spus că voi da naștere unui copil, unui copil cu sindromul Patau. Sindromul Patau înseamnă viață limitată, înseamnă că copilul poate să moară oricând. Nu i-au dat nici o șansă, nici nu voiau să o hrănească după ce am născut-o, așteptau să devină înger din clipă în clipă. Sindromul Patau înseamnă și o problemă estetică: forma nasului diferită, lipsa buzei superioare, capul foarte mic. Ruthie a fost nevăzătoare, dar ne-a auzit foarte bine; de câte ori îi ziceam „Ruthie! te iubesc, ești minunată!”, îmi zâmbea. A urmat o perioadă foarte grea pentru mine și pentru casa mea, o perioadă în care mi-am ridicat tot felul de întrebări, întrebări supărătoare, întrebări care îl supărau pe Dumnezeu, „de ce eu?”, „de ce nu mă pot bucura de această sarcină?”. Plângeam foarte mult și trăiam în viitor. Atunci am zis: „stop! trebuie să fac ceva”, Dumnezeu mi-a dat putere să mă bucur în continuare de sarcină. Au fost întâlniri cu medici, întâlniri foarte grele, discuții greu de digerat. A venit ziua cea mare, ziua în care am născut-o pe Ruthie.

Primul lucru a fost să-l întreb pe Adi cum arată fața ei; cu ochii în lacrimi nu mi-a spus nimic. Am luat-o în brațe și aveam inima sfâșiată de durere și ochii plini de lacrimi. Nu am putut să o țin mult în brațe, șocul era prea mare și nu am putut să petrec prea mult timp cu Ruthie. A urmat o perioadă în care am stat în spital cu ea și am sesizat niște mișcări neobișnuite la Ruthie. Când am chemat doctorul mi-a spus că are epilepsie; știam cât de cât ce înseamnă epilepsia. Când am ajuns acasă a făcut o criză foarte urâtă de epilepsie și din ziua aceea ambulanța a venit foarte des la noi acasă și noi mergeam des la spital. A urmat o perioadă foarte grea. Pe lângă problema cu Ruthie au urmat lupte, lupte care se dădeau în mine”, a spus Mika.

Nu și-a pierdut credința

Aceasta a mai spus că încearcă să fie puternică pentru fiul ei Jason și că își dorește să se apropie mai mult de Hristos. Ea a mărturisit că va căuta soluții pentru a nu intra în depresie, după moartea lui Ruthie.

„Sunt conștientă că o să mă reîntorc la Londra și o să văd toate lucrurile ei, dar nu am să îl dezamăgesc pe Dumnezeu. Vreau să fie mândru de mine și vreau să rămân tare, așa cum mă vrea El, pe stâncă. Depinde de oameni, de noi. Depinde ce anume administrăm creierului. Pe mine suferința mă modelează, dar sunt oameni care în suferință se îndepărtează de Dumnezeu, de familie și devin deprimați.

Într-adevăr suferința, la unii oameni, dacă nu au control asupra ei prin puterea lui Dumnezeu, îi deprimă și îi distruge. Eu vreau să trec prin doliu într-un mod controlat, alături de Dumnezeu, de familie. Vreau să mă încarc pozitiv. Am mai spus de foarte multe ori. Izolarea este sufocantă, este deprimantă. Dacă eu aleg să stau în camera mea, cad în depresie.

Și de la depresie mai este doar un pas. Este foarte periculoasă auto-izolarea și este foarte periculoasă acest tip de suferință, care ne deprimă. Motivul pentru care am ales să trec prin asta, cu Hristos, este că El plânge alături de mine”, potrivit a7tv.ro.