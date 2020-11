De această dată, se pare că Bianca Drăgușanu a închis orice cale de comunicare cu fostul iubit și exclude posibilitatea unei împăcări cu acesta.

„Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu. Mă simt foarte liniștită. Nu există șanse de împăcare”, a declarat Bianca Drăgușanu, conform ciao.ro.

Vedeta a subliniat că în relația cu Alex Bodi nu are ce să-și reproșeze deoarece a avut o conduită „exemplară” și a lăsat să se înțeleagă faptul că vina pentru despărțire îi aparține bărbatului, în totalitate.

„Eu nu am nimic să îmi reproșez. Eu sunt impecabilă în relația pe care am avut-o cu el. A trecut, a fost. Eu personal, mie, nu am nimic să îmi reproșez. Am fost exemplară și sunt o femeie exemplară”, a mai spus Bianca Drăgușanu, conform sursei citate.

Încrezătoare în viitor

Pe de altă parte, chiar dacă a avut o relație atât de dificilă, Bianca nu și-a pierdut încrederea în bărbați și se declară convinsă că, în curând, îl va întâlni pe cel care o va face fericită.

„Am încredere în bărbați și cu siguranță ce e al meu e pus deoparte și cu siguranță Dumnezeu dă cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați iar eu sunt sigură că următorul bărbat din viața mea va fi cu totul și cu totul special”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Fosta soție a lui Alex Bodi se declară convinsă că acesta își va demonstra nevinovăția în dosarul penal în care a fost arestat pentru trafic de persoane și proxenetism.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a precizat Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi arestat pentru proxenetism

Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, a fost arestat într-un dosar deschis pentru trafic de persoane și proxenetism, alături de alte șapte persoane. El este acuzat de trafic de persoane, proxenetism și șantaj. Potrivit unor surse judiciare, Bodi ar fi recrutat mai multe tinere pe care le-ar fi obligat să se prostitueze.

Săptămâna trecută, procurorii DIICOT Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat 23 de percheziţii domiciliare în județele Ilfov, Braşov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu şi Vâlcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane şi proxenetism. Una dintre percheziţii a avut loc și la locuinţa lui Alex Bodi, după care acesta a fost ridicat de mascaţi, dus la audieri și ulterior reținut.