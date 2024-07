Monden Bianca Drăgușanu a avut dreptate. Bădălău a călcat strâmb de mai multe ori







București. Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu s-au despărțit și împăcat de nenumărate ori. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure și s-au acuzat de infidelitate după fiecare ceartă. Recent, afaceristul a recunoscut că a înșelat-o pe blondină de mai multe ori, dar că au o relație specială.

„Am mai picat strâmb. Nu știu să vă răspund… de trei, de cinci, de două ori”, a spus Bădălău.

S-a afișat cu o altă domnișoară

În urmă cu o lună, Bădălău a venit la un eveniment monden cu o nouă domnișoară, Laura Boltova. La petrecere era prezentă și Bianca Drăgușanu, care a spus că le dorește să fie fericiți. La scurt timp, afaceristul a plecat cu noua iubită într-o vacanță de lux în Mykonos, dar se pare că relația nu a durat prea mult și acesta s-a întors în brațele blondinei. În trecut, fiul lui Nicu Bădălău ar mai fi înșelat-o pe Bianca Drăgușanu și cu două antrenoare de fitnes.

Gabi Bădălău a înșelat-o și pe Claudia Pătrășcanu

Recent, afaceristul a spus că nu a iubit-o niciodată pe fosta soție, Claudia Pătrășcanu, dar că și-a dorit foarte mult un copil. El a declarat că a înșelat-o pe artistă, dar că n-a vrut niciodată să divorțeze. Cântăreața nu a putut trece peste relația extraconjugală a soțului său.

„Nu a fost o soție bună. Da, i-am greșit, am avut o relație extraconjugală. Când mi-am dat seama că am sărit calul și îmi afectează relația, m-am dus la Claudia și i-am zis să mă ierte. Dar ea a preferat circul. Am avut probleme de la început, nu ne-am înțeles”, a mai spus Bădălău în emisiunea lui Denise Rifai.

Susține că o întreține pe Claudia Pătrășcanu

Fiul lui Nicu Bădălău a mai spus că fosta lui soție nu l-a iertat și că a ales să facă circ. El a declarat că o întreține pe ea și pe copii și că s-a săturat să apară zvonuri că nu plătește pensie alimentarp. Acesta le-ar da micuților peste 4.000 de euro pe lună.