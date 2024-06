Monden Gabi Bădălău, umilit de Bianca Drăgușanu. L-ar fi înșelat de mai multe ori







Gabi Bădălău a povestit că Bianca Drăgușanu îl înșela de multă vreme cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, dar că i-a recunoscut acest lucru foarte greu. Omul de afaceri a mai spus că blondina devenise foarte rece și că se certau des. Acesta i-a promis că îi va dovedi că este infidelă.

De când îl înșela Bianca Drăgușanu pe Gabi Bădălău

„Eu am simțit că ea s-a răcit de mine, îi reproșam tot timpul lucrurile acestea. Ne certam foarte des. În viața ei a apărut altcineva sau ea a băgat pe altcineva în relația noastră. Nu știu dacă a fost o schemă de-a ei să mă agite sau să mă facă gelos. Habar nu am. Nu recunoștea niciodată lucrul acesta, iar pe mine m-a incitat, m-a înrăit, m-a frustrat foarte tare. I-am demonstrat. Am aflat foarte multe aspecte și foarte multe lucruri. Ea a avut o altă relație în paralel, timp de 3-4 luni. Bianca avea 100% o altă relație în paralel”, a mai spus Bădălău.

A mers din greșeală în greșeală

Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a mai spus că Bianca Drăgușanu nu și-a cerut iertare și că a preferat să greșească în continuare. Acesta a declarat că blondina a venit cu amantul și la petrecerea Viva.

„Când i-am spus lucrul acesta, ea, în loc să îmi spună să vorbim sau să o iert, a mers din greșeală în greșeală. Inclusiv la evenimentul respectiv (n.r. VIVA!) a venit cu domnul respectiv, chiar i-a indus cu ce să se îmbrace, ea lui, iar pe mine acest lucru m-a lăsat rece și am luat decizia că nu se mai poate continua”, a mărturisit Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău se simte trădat

Într-un final, Bianca Drăgușanu i-ar fi recunoscut că are o relație cu Auday Al-Ahmad. Bădălău a declarat blondina se ferește de presă pentru că amantul său nu provine din cel mai bun mediu. El a mai spus că știe tot ce a făcut fosta lui iubită și că se simte trădat.

„Știu milimetric tot ce a făcut, cum a făcut tot jocul acesta. Sper să se merite. Ea a spus că e fericită și îi doresc pe calea asta să fie fericită și liniștită. Au fost lucruri pe care le-am văzut, pe care le-am auzit, pe care le-am aflat, altele care m-au durut foarte tare, care m-au îmbărbătat. Viața merge înainte!

Ea mi-a recunoscut, categoric, vouă (n.r. presa) nu. Nu înțeleg de ce se ferește, probabil că îi e rușine, că acest băiețaș e dintr-un alt mediu, ca să zic așa, ea fiind Bianca Drăgușanu… Sufăr, sunt trei ani jumătate, e o trădare. Vezi cu ochii tăi, auzi. Tot speri într-o schimbare”, a mai spus mărturisit Gabi Bădășău, în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.