Monden O vedetă TV, anunț pentru cine are urechi să audă: Sunt pregătită să fiu soție







Bianca Comănici, cunoscută anterior ca vedetă Kanal D și în prezent moderatoare a emisiunii „Culisele Iubirii”, a vorbit despre noutățile din viața sa personală afirmând că este gata să devină soție.

Bianca Comănici este gata pentru o nouă etapă a vieții sale

Bianca Comănici a admis faptul că se află într-o perioadă de cunoaștere cu un bărbat din afara lumii showbiz-ului, iar această experiență i-a permis să redescopere o parte din ea pe care o considera uitată. Deși trăiește sentimente intense, ea a decis să păstreze pentru sine detaliile mai intime ale relației.

Bianca Comănici a dezvăluit că „momentan sunt în cunoaștere cu cineva. Este ceva ce nu am mai experimentat până la vârsta asta, e ceva foarte neobișnuit pentru mine. Este o persoană care nu mă cunoaște absolut deloc din showbiz și modul în care ne-am cunoscut a fost foarte spontan pentru mine, dar mi-a adus aminte de mine de altădată care aveam curaj”.

Vedeta TV a dat de înțeles bărbatului misterios că e gata să devină soție

Bianca Comănici a mai dezvăluit că ceea ce a captat cel mai mult atenția la noul ei partener misterios nu este aspectul său fizic, ci profunzimea sufletului său. În plus, se pare că acest bărbat, ținut deocamdată în umbră, a reușit să o facă pe vedeta TV să ia în considerare o schimbare semnificativă în viața ei. Mai mult, vedeta a recunoscut că se simte pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale.

Vedeta TV a declarat, alături de mama sa, despre care spune că nu are secrete, că „de fiecare dată când am avut curaj, am avut succes. Mama știe despre cine e vorba, mama e ca prietena mea.

Nu aș vrea să spun cum ne-am cunoscut, pentru că voi fi judecată pentru asta. Nu mă interesează aspectul fizic, mă interesează ce are în suflet. Sunt pregătită să fiu soție.”, a declarat Bianca Comănici, potrivit cancan.ro.