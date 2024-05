A murit cea mai longevivă stewardesă din istorie. Și-a dedicat viața aviației

Bette Nash, deținătoarea recordului mondial pentru cea mai longevivă însoțitoare de bord, a murit la vârsta de 88 de ani. Ea a lucrat 70 de ani ca stewardesă și a ajutat o mulțime de pasageri. „Plângem moartea lui Bette Nash, care a petrecut aproape șapte decenii îngrijindu-se cu căldură de clienții noștri în aer”, a transmis American Airlines.

„Ea a început în 1957 și a deținut recordul mondial Guinness pentru cea mai longevivă însoțitoare de bord. Bette a inspirat generații de însoțitori de bord. Zboară sus, Bette!”, se mai arată în mesajul de adio.

Și Association of Professional Flight Attendants (APFA), sindicatul care reprezintă însoțitorii de bord din Statele Unite, a transmis un mesaj emoționant pentru Bette Nash. APFA a spus că Bette și-a dedicat viața aviației și pasagerilor.

„Cariera remarcabilă a lui Bette s-a întins pe parcursul a șase decenii, timp în care a atins nenumărate vieți cu căldura, dăruirea și serviciul ei de neegalat”, spune APFA.„Pasiunea ei pentru zbor și angajamentul față de pasagerii ei au fost cu adevărat inspiratoare. Moștenirea lui Bette va fi amintită pentru totdeauna în comunitatea aviației și de către toți cei care au avut privilegiul de a o cunoaște”.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI

