Bestia, limuzina președinților americani. Dotările de ultimă oră care o fac indestructibilă

De regulă, atunci când merg în vizite de stat, președinții americani preferă să se deplaseze cu propria limuzină, „The Beast”, care este transportată în avionul prezidențial. Este o mașină specială, un adevărat monstru al șoselelor, dotată cu echipamente de protecție care o face aproape inexpugnabilă.

Numele „The Beast” a apărut pentru prima dată în 2001 atunci când George W. Bush a ajuns președinte la Casa Albă. Limuzina prezidențială a fost construită special, de la zero, și a încorporat o mulțime de funcții și dotări moderne. Iar de atunci numele a rămas și s-a perpetuat, indiferent de cei care au preluat funcția prezidențială. E drept că în acești douăzeci de ani, The Beast a suferit numeroase intervenții și modificări pentru a fi adusă în ton cu vremurile.

De-a lungul anilor, „The Beast” a evoluat şi a fost modificată pentru a include mai multe funcţii high-tech, însă toţi preşedinţii americani începând cu George W. Bush au utilizat o versiune a acestei limuzine. Preşedintele Obama a circulat cu „The Beast” în numeroase ocazii, iar Donald Trump a fost şi el adeseori un pasager al acestei maşini. Joe Biden a folosit-o în cadrul mai multor vizite oficiale de stat. El s-a deplasat cu limuzina prezidențială și la funeraliile reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în urmă cu un an.

Limuzina a fost construită de General Motors

Actualul model de limuzină prezidențială a fost construit de General Motors (GM) în Statele Unite şi a fost lansat în 2018. Proiectul este prea puțin cunoscut, din motive evidente, de securitate. Dar cei care au văzut mașina cred că aceasta are la bază structura unui camion mai mare, produs de GM, echipat cu funcții similare modelului Cadillac Escalade Se crede că limuzina prezidențială are o greutate de până la 9 tone și poate transporta până la 7 persoane, șoferul plus șase pasageri.

The Beast a fost concepută pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție pentru președintele american. Ca urmare, are geamuri din sticlă laminată groasă de 13 cm, anvelope cu rulare pe jantă cu miez solid pentru a se asigura că pot continua să rulezeși atunci când sunt perforate. De asemenea, este protejată de un blindaj militar gros de 20 de cm pentru panourile de caroserie.

În plus, rezervorul de carburant este rezistent la gloanţe şi la explozii, în timp ce trusa de prim-ajutor include echipamente de stingere a incendiilor, butelii de oxigen şi containere cu sânge având grupa sangvină a preşedintelui american.

Limuzina „The Beast” este utilizată adeseori pentru unele dintre vizitele importante ale preşedintelui Statelor Unite. Aceasta este folosită în majoritatea deplasărilor președintelui american, în străinătatate, dat fiind că acesta trebuie să beneficieze și de măsuri de protecție specială.