Netanyahu nu renunță la război. Israelul va continua loviturile contra Hezbollah

Benjamin Netanyahu nu este dispus să renunțe la războiul contra Hezbollah. Premierul israelian a declarat că IDF va continua să lovească țintele Hezbollah din Liban.

Schimburile de focuri transfrontaliere între armata israeliană şi mişcarea islamistă continuă. Hezbollah a anunţat că a lovit o bază militară israeliană în apropiere de Safed, în nordul Israelului, cu două salve de 90 de rachete. Pe de altă parte, Libanul este lovit de raiduri israeliene intense.

Premierul israelian a declarat că armata israeliană va continua atacurile împotriva țintelor Hezbollah din Liban. Benjamin Netanyahu susține că nu va renunța la războiul contra grupării șiite cu sediul în Liban

Libanul este lovit de raiduri israeliene intense, în această perioadă. Cel puţin şase persoane au fost ucise marţi într-un nou raid în suburbiile de sud ale Beirutului, a declarat Ministerul libanez al Sănătăţii. Armata israeliană a anunțat că a efectuat o „lovitură ţintită” în Beirut.

Pe de altă parte, Hezbollah a anunţat marţi că ar fi atacat o bază militară israeliană în apropiere de Safed, în nordul Israelului. Gruparea șiită a lansat două salve de 90 de rachete în total.

