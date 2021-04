1,2 mai

Beltane, Arminden, Misterele Afroditei, Sf.Paști. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 1 mai s-au născut: Joseph Heller, William Lily, Danielle Darieux, Glenn Ford, Mihai Ralea, Vladimir Colin, Septimiu Sever, Maia Morgenstern. Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic)

În calendarul creştin-ortodox fix pe 1 mai sunt Sfinţii: Prorocul Ieremia, Eftimie, Ignatie, Acachie şi Isidora. Pe 2 mai sunt în calendarul fix aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie. În calendarul mobil este cea mai importantă sărbătoarea a creștinilor, Învierea Domnului. Sfintele Paști. Toate ale praznicului.

În popor se spune: dacă în ziua de Arminden e ploie, va mai ploua 40 de zile Dacă luna lui mai e ploioasă, atunci iunie e secetos. Mai ploios – iunie frumos! Dacă plouă în mai, e nădejdie de mălai!

Arminden, Armindeni, Armedina, Armin, Irmin Den, aproape sigur, din slavona: ziua Sf. Prooroc Irimia. În Scripturi se spune că Domnul poruncea lui Ieremia, proorocul Său, să vestească poporului mânia lui Dumnezeu, care venea asupra lor, şi să-l sfătuiască spre pocăinţă.

Ei bine, pe prorocirea lui Ieremia se bazeaza “procreerea imaculata” : “deci a zis Ieremia catre preotii Egiptului, ca va sa se faca un semn, adica au sa se cutremure idolii Egiptului, si vor cadea la pamant din pricina Mantuitorului prunc ce se va naste in iesle din Fecioara.” (Vietile Sfintilor, pag 367). “Prorocul Ieremia era batran de ani, mic la statul trupului, barba avand de sus lata si jos ingusta.” (idem, pag. 368).

Printre practicile apotropaice din această zi de 1 mai amintim : punerea de crengi sau chiar un butuc înverzit la poarta sau uşă – venirea sezonului cald – creanga sau butucul urmând să fie folosit la cuptorul care coace pâinea nouă – acest obicei are o poveste veche.

Se spune ca vroind sa-L prinda pe Iisus garzile Sanhedrinului au pus noaptea ca semn in fata locuintei Lui o ramura verde. Dimineaţa pornind sa-L aresteze pe Iisus garzile nu au putut găsi casa pentru ca in usa fiecarei case era o ramura verde. Așa s-a păstrat obiceiul!

Obiceiul a fost calchiat peste un vechi ritual european, “Beltane”, al stâlpului impodobit cu crengi verzi, simbol falic, – care şi astăzi mai se serbeaza cu dans si cantec în Scandinavia si anumite arii anglo-saxone, mai ales enigmatica Ţară a Galilor, în înverzita Irlandă şi misterioasa Scoţie, ultimele refugii ale celţilor, singura populaţie paneuropeană. Celţii au avut o semnificativă înfluenţă şi pe teritoriul nostru, doar suntem printre cei mai vechi europeni! Se făceau focuri mari pe înserat şi se dansa, se spuneau poveşti eroice şi se cânta. O sărbătoare a naturii, în natură!

Poate că este vorba doar de o creştinare târzie a unui obicei vechi de când lumea!

După cum am arătat, strămoşii noştri se duceau la marea cea mare pentru un spalat ritual de păcate şi aveau grijă să atingă apa mării cu mâna dreaptă, mai întîi – ca să fie sănătoşi şi biruitori tot anul. Marea se numea “Mare”, nu am fost neam de jefuitori, sau de nomazi şi nu ştiam decât marea aceasta, a noastră. Mai târziu, nemuri de hoţi şi jefuitori, au adus numele de Marea Neagră, Kara Deniz, din “graiul lor stâlcit de câini” cum spunea cronicarul.

Sunt multe obiceiuri: băutul vinului roşu amestecat cu planta magică a lunii – pelinul – 1 mai mai se numeste si ziua Beţivilor.

Ieşirea la verdeaţă la pic-nic neapărat cu friptură de miel şi pasăre şi caş alb, sigur, când Sf. Paşti nu cădeau atât de târziu – vin roşu cu pelin spre înnoirea sângelui şi sănătatea ficatului şi caş alb spre purificare şi neapărat salate, ceapă verde, ridichi pentru că 1 mai este o zi a pământului care este lăsat să se odihnească şi să se pregătescă de recoltă.

Boierii când se întorceau acasă aruncau cu farfurii şi lucruri scumpe prin copaci ca să dea rod – spune cronicarul.

Theodor Speranţia arată: femeile şi fetele cumpără vin roşu pelin pe banii de argint care i-au pus de 1 martie de mărţişor. Acele care nu ar cumpăra vin roşu ca să beie de Armindeni se zice că vor fi urâte tot anul. Oamenii nu muncesc şi se veselesc spunând că nici rândunelele nu-şi lipesc cuibul de Armindeni.

1 mai este Ziua Internaţională a celor ce muncesc. Asa se aminteste de o însingerata luna mai când muncitorii, neorganizaţi, dar inimosi, au iesit in strada ca să-si ceara o viata decenta, o viata de om. Erau şi mulţi mici patroni nemulţumiţi de politica marilor companii, care strivea forţa de muncă, dar şi concurenţa.

S-a intamplat in Statele Unite la 1 mai 1886 cand peste 340 000 de oameni au cerut “8 ore de munca, 8 ore de somn, 8 ore de timp liber”. Din nefericire, in zilele urmatoare violentele au escaladat protestul pasnic transformandu-se in lupte de strada, mai ales in Chicago. Culminand cu piata Haymarket din 4 mai 1886 – cand a fost un adevarat carnagiu.

Au murit pe tot cuprinsul Statelor peste doua sute de oameni – acelasi pret l-au platit tinerii americani pentru libertate, democratie şi sanse egale in 1968, in timpul “revoltelor hyppie”.

De aceea a ramas in vocabularul fortelor armate sau de ordine din State mesajul: ”mayday, mayday, mayday” (zi de mai) ca fiind un anunţ de pericol, sau de dezastru.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în România a venit pe filieră franceză, după primul război mondial. Aşa a ajuns la noi şi obiceiul pic-nic-ului de 1 Mai, obicei atât de drag francezilor.

Sf.Paști, cad anul lângă Beltane. Fericitul Augustin, înainte să-l întâlnească pe Sf.Ambrozie, a studiat multe filosofii, magii și superstiții. Așa că nu este de mirare că a notat: ”Dacă Sf.Paști cad de Buna Vestire, sau de Beltane, în anul acela nu va fi război, dar tulburare mare la curtea împăratului!”. Ceea ce urmează să vedem, dragi lupi, padawani și hobbiți, dar, cu siguranță va fi mare tulburare în viața noastră, distopia sanitară va lua forme mai perverse.

Și mai este ceva de care vreau să vă avertizez: ouăle roșii, care se fac numai roșii, de culorea sângelui Fiului. Mare primejdie dacă le faceți de altă culoare, sau le ”încondeiați” cu fel de fel. Parcă îl aud pe Starețul Dionisie, de la Sf. Muntele Athos: ”Auzi tu, Constantine, omul lui Dumnezeu, ce au făcut femeile alea nebune. Au scris pe Sângele Domnului! Au făcut ouă albastre și verzi. Spune-mi tu, că ai umblat în toată lumea: spune cineva, este scris undeva, că Sângele Mântuitorului era albastru, sau verde, sau albastru cu dungi? Doamne, iartă-mă!”. Ouăle încondeiate sunt un obicei slavon, din Bucovina, nu au nimic comun cu Sf.Paști, după cum Lucifer nu are nimic în comun cu Iisus. L-am citat pe Sf.Calinic de la Cernica.

2 mai este o zi fastă. Tradiţia cea veche arată că după Armindeni era Ziua Tinerilor. Sub diverse forme a fost recunoscută de mai toate sistemele politice.

Acum două, trei mii de ani aveau loc la Marea cea Mare Serbările Tinerilor, care făceau parte din Misterele Afroditei, (Venus) doar ne aflăm în zodia guvernată de ea. Jocurile periculoase cu Taurul Sacru. Dansul, cântecul, dragostea… Dar şi vesele întreceri. Se pecetluiau prietenii, se jurau iubiri şi se promiteau căsătorii, înrudiri şi alianţe…

Această sărbătoare fusese adusă de colonii greci, poate de la pelsagi sau cabiri, dar a coincis, aproape, cu ziua în care strămoşii noştri se spălau ritual de păcate în Marea cea Mare. Ne-am înţeles bine, întotdeauna, cu grecii, cei care au „inventat” civilizaţia europeană şi democraţia.

Şi astăzi se mai serbează, parcă se numeşte Ziua Naţională a Tineretului, stabilită prin lege. Acasă, sau prin curți…

Sunt obiceiuri, lucruri, tradiţii la care nu se poate renunţa! Iau altă denumire, sunt creştinate, dar continuă să existe. Din aceste tradiţii, ritualuri, chiar alimentare, este format spiritul unui popor. Distrugeţi tradiţia şi aţi distrus un popor! Fără tradiție sunt doar niște indivizi oarecare. Tradiția ne unește face un popor.

Vorbeam de ritualuri alimentare, foarte importante pentru păstrarea identităţii unui popor. Ei bine, exista, si magia astrologiei a cuprins si aceste aspecte, o sincronicitate intre zilele săptămanii si felurile de mancare care se potrivesc mai bine cu ziua respectivă. Astfel, Luni, ziua Lunii este potrivita cu supele, carnea alba si spirtoasele transparente, deserturi bazate pe fructe si frisca. Marti, ziua lui Marte se potriveste cu mancarurile picante si condimentate, ciorbele, carnea rosie, vin rosu, deseruri bazate pe creme si ciocolata. Miercuri, ziua lui Mercur sunt favorizate mezelurile si salatele, ciorba de burta, micii, gratarul, cartofii prajiti; deserturi bazate pe patiserie. Joi este ziua lui Jupiter care insemna mancaruri sofisticate, legume umplute, carne de pui, vinuri vechi, ridichi, branzeturi sofisticate si ceapa verde. Desert prajituri, alune, cozonac. Vineri este ziua lui Venus care stapaneste toate mancarurile cu efect usor afrodiziac, tarhonul, bamele, icrele, supele si vanatul. Bautura, neaparat sampania si coniacul. Desert pe baza de ciocolata, vanilie si cafea. Sambata este ziua lui Saturn, mamaliguta cu branza, sarmale, ciorba su smantana, mancaruri traditionale grele, in general. Bauturi, diverse, dar invechite natural, tuica, slibovita, tescovina, etc. Desert, fursecuri, prajituri fantezi. Duminica este ziua Soarelui, supe-ciorbe, branza, peste, maioneza, carne de porc la gratar. Bauturi gen Campari, vinuri rose, suc de fructe, in special de portocale. Desert, mere, fructe exotice, prajituri, cornulete. Pofta buna!

Dacă vă este foame, mâncaţi mâncărurile noastre tradiţionale, sigur, le puteţi diversifica astrologic după zilele săptămânii, dacă vreţi să vă distraţi puţin, beţi vinul nostru vechi şi dacă vă doare capul, sau nu vă simţiţi bine, folosiţi plantele noastre de leac. Ale noastre! Ne naştem cu propietăţi pe care apoi, din prostie, sau snobism, le dispreţuim şi adoptăm medicamente şi remedii de la capătul pământului făcute şi gândite pentru alt tip de oameni, cu altă structură şi obiceiuri, spirituale, alimentare şi de viaţă! Care alimente, remedii, medicamente, vaccinuri, nu ni se potrivesc, nu au efect decât parțial, sau deloc, sau mai rău!

De Sf.Paști să primiți Învierea ca un reper al învierii speranțelor noastre! Suntem ceea ce vrem noi să fim, nu ceea ce ne doresc neprietenii! Să fiți sănătoși cu toții, aceasta este urarea româneacă veche, veche, cu siguranță, de la daci!

Dacă aveți timp, urmăriți și horoscopul meu pe zodii, vă dau unele sfaturi unde să primiți Învierea, în funcție de caracterul zodiacal. Un sfat nu strică, haideți spre ziua de mâine, cu încredere, cu speranță, cu zâmbetul pe buze, Dumnezeu este cu noi, a fost întotdeauna, El știe că mereu, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 1,2 mai 2021

BERBEC Toată lumea se grăbeşte, ca să termine cumpărăturile de Sf.Paști. Și tu ești printre ei – nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate! Confuzia şi graba nu sunt productive în această perioadă. Perioada pascală îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi marea monotonie existenţială te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să dai dovadă de prudenţă şi echilibru şi evită cheltuielile exagerate. Totuşi, este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti împreună cu cei apropiaţi, undeva la ţară – un Paşte tradiţional la o Sf. Biserică de la ţară ţi-ar încălzi sufletul şi te-ar bucura, iar masa de după Înviere neapărat cu „ţinută la patru ace” poate chiar rochii lungi şi cravate, în cercul de prieteni.

TAUR Este avantajos să rezişti la anumite influenţe şi propuneri şi să-ţi vezi de drumul tău, să nu-ţi schimbi proiectele sau programul stabilit de Sf.Paști. Nu te lăsa enervat şi nu riposta! Evenimente şi veşti plăcute în familie. Astrele îţi sunt favorabile. Totuşi, nu te bucuri suficient, ceva te reţine. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericită şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Duminică, în prima zi de Paşti, pe fondul unor evenimente, începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Organizează de Sf. Paşti o petrecere trendy la tine acasă – aşa te poţi simţi în largul tău. Iar Învierea fă-o în cadru restrâns numai cu familia. La cea mai apropiată Sf.Biserică, sau unde te duci de obicei.

GEMENI Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante – pregătește-te pentru Înviere! Dacă eşti hotărât să pleci la drum, mai bine lasă pentru mâine dimineaţă. Din întâmplare sau tocmai acesta este geniul zodiei, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, fie că este vorba de bani, profesie, legături sociale sau amor. Perioada pascală confirmă această regulă. Apar oportunităţi dar comoditatea ta proverbială te face să nu le dai curs. Apoi o să faci analize peste analize ca să depistezi ce se întâmplă. Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cateva zile, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor. Este o perioadă splendidă ca să legi noi prietenii să te distrezi, dar să ai şi câteva momente pentru sufletul tău. Învierea undeva, poate chiar la Patriarhie, dacă eşti din Bucureşti. După Înviere masa acasă cu familia extinsă, pe îndelete cu meniu bogat şi discuţii la mai multe pahare de vin roșu.

RAC Sinergia şi conjunctura te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar sunt mai puţin favorabile la bani. Nu cheltui mai mult decât este necesar. Și după Sf.Paști este o altă zi! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă benefică în relaţiile cu anturajul şi favorabilă pentru sporturi. Dacă eşti în mica vacanţă oferită de unele firme este un prilej colosal pentru o petrecere de primăvară, cu cântece şi jocuri, ca să nu mai vorbim de dans. Dacă nu, o să ai o insomnie pe cinste! Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Sf Paşti trebuie, poți, să-i sărbătoreşti, cu tot fastul cuvenit şi cu ritualurile tradiţionale, în familie. Învierea, cu un cerc vesel de prieteni. Lasă-i pe ei să aleagă Sf. Biserică de unde să iei Lumina!

LEU Este ziua „Z” în care poţi să iei decizii radicale şi să arăţi că eşti un Leu adevărat, nu o imitaţie de pluş. Voinţa ta poate da rezultate bune dacă nu te laşi deranjat de bruiajul din jur. Noi prietenii sau relaţii, ca să nu mai vorbim de cantitatea impresionantă de informaţii, vor face perioada interesantă. Această perioadă pascală este extrem de interesantă pentru că te apuci să-ţi vânezi propria coadă, cum fac adesea felinele, adică te apuci să faci modificări şi lucruri inutile. Adică ai energie dar nu ştii cum s-o foloseşti. Ce ai spune de o reamenajare a casei tale ? Ei, e sărbătoare, lasă orice şi bucură-te ! Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti cu tot fastul în mijlocul anturajului tău, a “micii jungle” care te respectă şi te stimează. După ce iei Lumină și o duci acasă – o mică petrecere, poate se şi dansează.

FECIOARĂ Dacă ai luat o hotărâre, respect-o! Ai nevoie, astăzi mai mult decât oricând, de aprobarea, sprijinul şi bunăvoinţa celor din jur, ca să poţi să duci la bun sfârşit ceea ce ţi-ai pus în gând. Te vei simţi foarte bine în această perioadă citind o carte sau vizionând un film bun, sau ieşind cu prietenii şi prietenele la un club. Puteţi petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, poate veţi întâlni o persoană interesantă. Primesti si daruiesti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc financiar – nu da şi nu lua bani cu imprumut! Poţi pleca, însă, într-o călătorie lungă, stelele te protejează. Probabil că nu ai banii necesari, dar stelele îţi doresc numai binele. Aşa că o să rămâi acasă, este mai bine. Învierea, poate în doi, în cuplu, familie, să fiţi alături mereu şi mereu.

BALANŢĂ Sâmbătă, ultima zi din „Săptămâna Nebunilor” in care rutina, devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Dar sărbătoarea trebuie să fie un panaceu. Și, o veste care îţi pare a fi bună! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi agenda ca să nu programezi mai multe vizite în acelaşi timp. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii, sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor sentimentale şi a mirărilor religioase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în familie, în prieteni în cei care ţin la tine. Schimbările dese – cheia marilor succese! După ce iei Lumina, poţi să sărbătoreşti într-un loc mai puţin obişnuit, poate un cabaret, sau cu prietenii, la ţară într-un loc mai puţin cunoscut, poate chiar la o Sf. Mânăstire! Sf. Paşti la casuţa de vacanţă, daca ai, sau in oraş, acasă, cu prietenii şi familia.

SCORPION Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele urgente, mâine începe mica vacanţă! Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de vin, drob, etc. Nu mai amâna că mai ai câteva ore! Perioada Pascală este o perioadă favorabilă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Pe de altă parte trebuie să fii mai cinstit(ă) în relaţiile cu noul tău prieten, împărtăşeşte-i viziunea ta despre viaţă şi poţi să ai surpriza plăcută că ţi-o împărtăşeşte pe de-a întregul! Transformări în bine, în cuplu sau familie, acasă, în sensul de cămin. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza climei capricioase. Sf. Paşti poţi să-l sărbătoreşti acasă, cu familia şi prietenii tăi buni – te vei simţi excelent cum de mult îţi doreai! Lumina poţi să o iei de undeva, de unde vei afla în ultimul moment. Dar taina este frumoasă şi Sf. Biserică unde te vei duce te va impresiona!

SĂGETĂTOR Schimbările de astăzi pe nivelul planului personal îţi poartă noroc. O zi mai puţin agitată, mai ordonată şi care îţi dă speranţe pentru o perioadă viitoare de relaxare şi odihnă fără griji. In nici un caz de Înviere să nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Fă o cura, un tratament complet de ras. Trebuie sa râzi tare şi în hohote pentru toate lucrurile care te bucură, te impresionează sau te enerveaza. Râsul este ultima redută in calea haosului, a Nimicului. Râde cu pofta de prostie, de ticaloşi, de hoţi. Să vezi ce bine o să te simţi! Treci printr-o perioada de schimbari, dar sanatatea si banii sunt favorizaţi de stele. Sanatatea este buna, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Poţi sărbători Sf. Paşti într-o pensiune, la munte, sau, la mare. Învierea poţi să-o faci cu prietenii, cu participare, puteţi închiria o locaţie, ca să fie mai bogat. O Sf. Mănăstire din împrejurimile oraşului îţi poate oferi momentele atât de necesare de reculegere şi atingere a sacrului.

CAPRICORN Domneşte o oarecare tensiune în legătură cu nişte termene, unde să faci Învierea, la ce biserică, sau primeşti invitaţi. Te pregăteşti sufleteşte. Poţi să primeşti şi veşti de departe. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Ba fericiţi, şi cu zâmbetul pe buze, ba posaci şi mormăind ceva acolo, o să vă faceţi un titlu de glorie, dragi nativi şi native din Capricorn, să comunicaţi tuturor celor din jur alternanţele simţămintelor profunde ale fiinţei voastre. Sf. Paşti puteţi să-l sărbătoriţi în “două etape”. După ce ascultaţi slujba de Înviere şi luaţi Lumină – poate ciocnești ouăle roșii la un prieten care are casă mare și curte, cu prietenii, iar prima zi de Paşti, cu toată familia, respectând tradiţia.

VĂRSĂTOR Spiritul tău creativ te face astăzi util în economia pregătirilor pentru Sf.Paști. Intuiţia ta poate rezolva cu succes unele situaţii urgente. Prima impresie, prima gândire contează azi! Sf. Paşti după moda orientală creştină avantajează munca susţinută şi creaţia inspirată. Până pe sâmbătă seara reuşeşti să faci mai tot ce îţi propui. Apoi intri în pierdere de viteză şi în nelipsita criză de timp. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să reflectezi profund. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna. Utopiile tale, de fată sau băiat bun, nu prea au căutare în lumea asta decadentă şi superficială. Aşa că trebuie să cauţi cu multă atenţie pe cineva care să-ţi împărtăşească opiniile şi să te completeze. Sanatatea este bună, atenţie ce si unde mananci, mai ales in oraş. Banii sunt, dar cam putini! Sf Paşti – cum altfel, decât cu prietenii la munte la o pensiune, sau acasă cu soţia, copii, soacra etc etc. Noaptea de Înviere poate cu parintii, sau la verişori, daca nu tot acasă cu familia. Ia Lumină cu tot tribul tău de la Sf. Biserică unde te spovedeşti.

PEŞTI Astăzi ai arta şi ştiinţa de a aplana conflictele şi de a face pace. „Fericiţi fie făcătorii de pace!”. O zi bună în care pregătirile pentru mica vacanţă de Sf. Paşti par pe terminate. Perioada, Sâmbăta mare şi Sf. Paşti, este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează sensul ascuns al celei mai mari sărbători creştine şi vrei să înţelegi lucrurile mai puţin evidente. În această perioadă ritmul tău de viaţă este foarte rapid, aproape ca bătăile de aripi ale Îngerilor. Puţini ţin pasul cu tine. Esti ca o văpaie, ca un călător pe curcubeul gândului, iar natura ta neastâmpărată şi încăpăţânată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. După aproape… două zile de viaţă trepidantă bateriile tale se consumă, ca în desenele animate. Aşa că din peşte-spadă te transformi în peştele-ventuză, tăbărând la propriu şi la figurat pe capul celor care mai au energie. Sf. Paşti poţi sărbătorii acasă, comod şi elegant totodată, făcînd şi primind cadouri, dar şi la o sfântă mânăstire care până la urmă este o a doua casă. După ce iei Lumină de Înviere te poţi duce undeva unde se danseză, poate tot acasă!