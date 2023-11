Talpan mai pierde o bătălie în războiul cu Becali. Ce poate păți juristul CSA Steaua

Șapte ani mai târziu în 2023, magistrații de la Judecătoria Dorohoi au admis cererea de întoarcere a executării formulate de Becali. Acesta din urmă a avut câștig de cauză, iar Talpan a fost nevoit să-i returneze latifundiarului 25.000 de euro.

Talpan mai primește o lovitură din partea Justiției

Juristul Talpan a mai primit o lovitură. Instanța a respins completarea sentinței. Numai miră pe nimeni faptul că Gigi Becali are un stil spumos de a-și descrie adversarii. Același stil l-a folosit și pentru a-l descrie pe Talpan. „Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic”, „îl duc la oi”, sunt doar două afirmații folosite de finanțatorul FCSB-ului pentru a-și exprima părere pe care o are despre juristul de la CSA.

„Cu Talpan negociez eu? Pe Talpan îl iau și îl duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic. Știi ce a spus Boroi despre acest jurist? A spus: Ăsta e nebun, ne-a băgat într-o încurcătură. I-a zis lui Vali Argăseală”, a declarat Gigi Becali.

Becali: „lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic!”

La câteva luni distanță de episodul amintit, patronul FCSB-ului a devenit și mai vehement la adresa locotenent-colonelului de la CSA. În 2018, Becali i-a plătit lui Talpan 30.000 de euro, latifundiarul a pierdut un proces deschis de cadrul Armatei.

„Băi nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării? Ei vor să mă distrugă. Diavolul din ei vrea să mă distrugă. Dar eu o să îi biruiesc pe toți. Cu cine să discut? Cu Talpan? Nu vrea nimeni să vorbească, doar să distrugă și să dea bani de la buget. Nu-mi pasă de CSA Steaua. Echipa lui Lăcătuș se va desființa. Nu va promova”, scrie cancan.ro.

Talpan mai are o șansă

Dar acum, Talpan a primit o nouă palmă din partea instanței după cea ”recepționată” în iunie 2023 când a fost nevoit să-i restituie omului de afaceri 25.000 de euro. Atunci juristul ceruse completarea sentinței, însă magistrații i-au respins cererea la începutul acestei luni. Poate face apel, dar dacă nu câștigă va trebui să-i restituie latifundiarului banii.