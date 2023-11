Becali, ajutor pentru o vedetă de la Prima. Cine este prezentatoare care se recuperează la FCSB

Vedeta de Prima TV este nevoită să-și facă planul de recuperare cu medicii plătiți de Gigi Becali după ce, într-un moment de neatenție, prezentatoarea a călcat strâmb. S-au scurs câteva luni de la nefericitul eveniment, iar de atunci Diana Bart a fost nevoită să meargă în cârje.

La ora actuală Diana Bart se recuperează cu Ovidiu Kurti, kinetoterapeut la clubul FCSB finanțat de Gigi Becali. Se pare că programul de recuperare funcționează. Realizatoarea a respectat cu sfințenie recomandările doctorilor, iar săptămâna trecută și-a scos piciorul din orteză.

Cu toate că medicii lui Gigi Becali au ”pus-o pe picioare” la propriu, vedeta TV a ajuns din nou la urgențe, la Floreasca. Și asta pentru că vedeta de la Prima TV a participat la o petrecere unde a uitat de piciorul fracturat și a rupt ringul de dans.

„Acum sunt binișor cu piciorul, l-am scos săptămâna trecută din orteză. Am respectat cu sfințenie regula. Piciorul se refăcuse bine. Dar sâmbătă am fost la o petrecere. Am uitat de piciorul pe care îl abia îl scosesem din ghips și am dansat. Așa că seara m-am trezit cu dureri mari și am ajuns de urgență la Floreasca.

Radiografia a arătat bine, doar am forțat eu. Am început și recuperarea, o fac la FCSB, la medicii de acolo, fac recuperare cu Ovidiu Kurti, un medic kinetoterapeut cu care se recuperează sportivii clubului”, a declarat Diana Bart.