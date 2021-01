Gigi Becali se ceartă cu Reghecampf. După ce fostul antrenor al FCSB i-a trimis niște mesaje de amenințare. Motivul scandalului monstru care macină fotbalul românesc este legat de transferul la AS Parma, pentru 13 milioane de euro, a judecătorului Dennis Man, jucător la FCSB.

Man era impresariat de Ana Maria Prodan, dar transferul s-a făcut prin intermediul fraților Victor și Giovani Becali, verii lui Gigi Becali. Prin această mutare, Ana Maria Prodan a fost ”tăiată” de la un comision generos, pe care fiecare impresar de fotbal și-l negociază la un astfel de transfer.

Gigi Becali a reacționat în stilul lui și l-a acuzat de pe Laurențiu Reghecampf, de șantaj. Reacția lui Becali a venit după mai multe mesaje primite de la ”Reghe”, legate de faptul că i-a înșelat soția.

„Eu le-am spus că las deoparte toate lucrurile rele care s-au mai întâmplat între noi, pentru că așa sunt eu. Eu nu fac afaceri cu femei, dar am acceptat cu Anamaria pentru că era vorba de Reghe. E nevasta omului. Dar acum m-a deranjat și Reghe cu ce mesaje mi-a dat. Că nu se poate cum am trădat-o pe Ana, că nu se face așa ceva! Păi, măi, Reghe! Tu vorbești de trădare? Ai uitat cum ai venit la mine la închisoare la două săptămâni după ce am intrat acolo și mi-ai cerut să-ți măresc salariul de la 15.000 la 30.000 de euro pe lună că altfel pleci de la Steaua? Ai uitat cum m-ai șantajat atunci profitând de situația mea? Păi aia e trădare! Am acceptat atunci ce mi-ai cerut pentru că nu aveam ce face”, a spus Gigi Becali.

Becali se ceartă cu Reghecampf. Mesaj în toiul nopții

Aflată la Las Vegas, impresara Ana Maria Prodan nu a stat deoparte de acest scandal. Din inima capitalei jocurilor de noroc, din SUA, ”Prodanca” i-a transmis lui Becali un mesaj plin de ură. Gigi Becali se ceartă cu Reghecampf, și asta după ce soția a umplut ziarele cu declarații forțate.

Ana Maria Prodan se teme acum pentru soarta jucătorilor de la FCSB, pe care îi manageriază.

„La cum l-am văzut pe Gigi Becali, mă aștept să-i distrugă. Ura și invidia pe care le are i-au înecat sufletul! Nu știu ce biserică sau cine îl mai poate salva. Eu am zis odată să-i dea Dumnezeu după sufletul său hain și FCSB a pierdut șapte meciuri la rând. Gigi Becali este avar după bani, disperat, cu ochii injectați. Nu mai este cel pe care îl cunoșteam eu și cu care vorbeam despre orice subiect. Mergeam la palat doar ca să vorbesc cu el”, a declarat Anamaria Prodan.

Victor Becali neagă acuzațiile

De cealaltă parte, impresarul Victor Becali a negat categoric informația cum că Dennis Man sau tatăl acestuia ar fi fost amenințați cu bătaia.

„Orice declaraţie trebuie să aibă şi o acoperire în realitate. Cum adică să îl ameninţ pe tatăl lui Dennis Man sau pe jucător? A spus Dennis Man asta sau tatăl lui? Nu a fost nimeni acolo, iar ei sunt oameni în toată firea şi pot spune asta. Cum să ameninţ un jucător, cu ce?”, a declarat Victor Becali.