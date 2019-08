Mihai Stoica a plecat a doua oară de lângă Gigi Becali. Meme l-a anunțat pe finanțatorul de la FCSB că vrea să renunțe la funcția de director sportiv.

„Nu se schimbă prietenia noastră”

„Meme a plecat! Este prietenul meu, dar a plecat! Nu o putem numi demisie, dar mi-a zis că el vrea să se retragă o perioadă. A zis că vrea o perioadă de liniște. Că are nu știu ce probleme cu soacra. Nu mai stă pe bancă. La echipă, ca prieten, poate să vină, poate să facă ce vrea. Eu i-am zis că o să-l sun peste o lună să-i dau primă de calificare în grupe și a început să râdă. De mâine intră în retragere MM Stoica. Nu se schimbă prietenia noastră. E un moment greu acum. Nu o să vină nimeni pe poziția lui. Am să-i demonstrez că sunt prietenul lui. A mai vrut să plece o dată, dar i-am spus că prietenii nu-și dau demisia, ei se apără. Acum mi-a zis că vrea să plece”, a anunțat Becali la Digi Sport.

În ultima perioadă, între Meme și Gigi au existat mai multe discuții în contradictoriu, apărute din cauza evoluțiilor mediocre ale echipei.

L-a umilit în public

După eșecul cu Botoșani, Becali a răbufnit la televizor și a spus că va decide absolut tot la FCSB, dând de înțeles că-l trage pe Stoica pe linie moartă. „Eu cred că echipa este distrusă, este un uzaj care se întâmplă de mai multă vreme din cauza preparatorului fizic. Am spus asta și acum un an. Ilie Dumitrescu îmi spunea mereu că nu am preparator. Eu, care nu sunt specialist, vorbeam și eu cu colaboratorii. Mihai Stoica îmi zicea că nu are preparatorul nicio vină. Echipa a fost distrusă. Eu o să pun totul la punct. Durează o lună”, a fost declarația care l-a făcut pe Meme să decidă că e cazul să plece.

A demisionat în 2010

În plus, reufuzurile pe care le-a primit finanțatorul, de la toți antrenorii cu care a negociat după plecare lui Andone l-au convins pe directorul sportiv că la FCSB haosul este total.

Meme s-a mai certat cu Gigi, în 2007, atunci când a demisionat de la Steaua și a ajuns la Unirea Urziceni. Avea să revină în Ghencea în 2010.

