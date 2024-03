Monden Beach Please 2024: Festivalul din România, care va aduce milioane de euro







La festivalul Beach Please sunt așteptați în acest an peste 200.000 de persoane. Organizatorii festivalului au estimat că amatorii de distracție vor cheltui 15 milioane de euro doar pentru cazare și masă.

Festivalul „Beach Please”, mană cerească pentru afacerile locale

Co-fondatorul festivalului, Selly, a afirmat că majoritatea participanților au între 18 și 24 de ani. Festivalul este extrem de apreciat la nivel național și nu numai. De la an la an, numărul participanților s-a triplat.

„Peste 200.000 de festivalieri sunt aşteptaţi în această vară la Costineşti, pentru festivalul Beach Please. Selly, co-fondator al festivalului, a afirmat că 80% dintre participanţi au între 18 şi 24 de ani.

Sunt așteptate peste 200.000 de persoane la ediția din acest an

„Beach Please a rupt toate aşteptările în două. S-a triplat, practic, de la an la an. 80% din festivalieri sunt între 18 şi 24 de ani. O să fie epic. Tinerii din România se întorc la Costineşti” a declarat Selly. O parte din încasări sunt folosite în scopuri caritabile.

Anul trecut, organizatorii festivalului au donat bani pentru reconstrucția unei școli din localitatea Schitu. În acest an, organizatorii o parte din încasările festivalului Beach Please vor fi donate pentru achiziționarea unui microbuz nou, pe care municipalitatea din Costinești să-l poată folosi pentru transportul elevilor și copiilor. Primăria din Costinești va primi peste 300.000 de lei.

Beach Please, o afacere de 15 milioane de euro

Organizatorii au mai precizat că „festivalierii” vor cheltui în cele trei zile de distracție peste 15 milioane de euro. Bani care vor intra în circuitul local.

“Pe modelul Cluj sau Constanţa, unde evenimente similare pompează bani în economia locală de ordinul zecilor de milioane de euro, în Costineşti festivalierii ar cheltui numai pe cazare între 8 şi 9 milioane de euro. Costurile acestora pentru masă şi băutură ar putea aduce în economia localităţii Costineşi peste 15 milioane de euro”, a mai transmis sursa citată, potrivit news.ro.