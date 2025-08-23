Sport Baza sportivă „Cristina Neagu”, inaugurată în Sectorul 6: are o suprafață de peste 13.000 mp







Baza sportivă „Cristina Neagu” a fost inaugurată, vineri, la Școala „Calinic de la Cernica” - Școala nr. 164, informează Primăria Sectorului 6. La eveniment au participat fosta mare handbalistă Cristina Neagu, precum și fotbalistul Sorin Ghionea, jucătoarea de tenis Andreea Mitu și baschetbalistul Virgil Stănescu.

Baza sportivă de la Calinic a fost construită în urmă cu aproape 50 de ani și, de atunci, a fost cam uitată. De 16 ani era în paragină, într-o stare avansată de degradare. Primăria Sectorului 6 a readus la viață acest loc și chiar mai mult decât atât – l-a extins cu noi terenuri de sport, noi facilități. Lucrările au durat trei luni, s-au desfășurat cu forțe proprii, prin ADPDU Sector 6.

La final, a primit numele Cristinei Neagu, declarată de 4 patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, crescută în Sectorul 6. Vineri seara, în prezența a sute de oameni de toate vârstele, sportivi și iubitori de sport, primarul Ciprian Ciucu a deschis porțile acestui „tărâm al sportului”.

„Pentru mine, a fost foarte important că un reper al sportului românesc, o mare campioană, Cristina Neagu, ne-a făcut onoarea să accepte ca această bază sportivă să îi poarte numele. Îi mulțumesc, ne onorează! Cristina Neagu continuă să inspire generații de copii care vin să facă sport de performanță. Înseamnă foarte mult pentru comunitatea noastră. Baza de la Calinic nu este un proiect singular, cam toate școlile din Sectorul 6 beneficiază de terenuri de handbal, de fotbal, de volei, la standarde care nu mai sunt în București și în țară”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cristina Neagu a vorbit despre importanța noii baze sportive multisport, apreciind faptul că aceasta este deschisă întregii comunități, indiferent de vârstă.

„M-a convins tocmai faptul că această bază foarte mare, modernă, multisport, va fi deschisă comunității și voi toți, indiferent de vârstă, puteți veni să faceți mișcare. Sportul înseamnă sănătate, energie bună, prietenie. Am copilărit aici în cartier. Mi-aș fi dorit și eu o astfel de bază sportivă aproape de casă, când eram copil. Dar mă bucur că ea există astăzi și vă îndemn să o folosiți. E aproape imposibil să nu găsești un mod de a face mișcare aici”, a adăugat Cristina Neagu.

Baza sportivă se poate folosi atât de către elevii Școlii 164, cât și de comunitate, gratuit, în afara orelor de curs. Accesul se face din Aleea Valea Florilor nr. 4.

Programul începe la o oră după încheierea cursurilor, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităților și se încheie la ora 22.00 în sezonul cald (1 aprilie - 31 octombrie), respectiv la ora 20.00 în sezonul rece (1 noiembrie - 31 martie).

între orele 09.30 - 13.00 și 16.00 - 22.00, în sezonul cald;

între orele 09.30 - 13.00 și 16.00 - 20.00, în sezonul rece.

'Baza Sportivă 'Cristina Neagu' este un spațiu complet, de 13.000 mp, unde se poate face sport de performanță, se pot face antrenamente, se pot da probe sportive la Bac, dar se poate folosi și pentru agrement, de oricine, indiferent de vârstă', informează primăria.

teren de fotbal;

teren de baschet;

teren de volei;

teren de handbal;

teren de badminton;

teren de petanque;

teren de fotbal cu piciorul;

3 terenuri de tenis de câmp;

mese de tenis de masă;

pistă de alergare de 200 de metri;

pistă de sprint;

pistă de săritură în lungime la groapa cu nisip, de săritură în lungime de pe loc;

zonă de calisthenics;

patru mese de ping-pong, mese de șah, masă de teqball;

sală de sport multifuncțională (construită anul trecut).

Mai conține: bănci, tribune, podium, sistem de iluminat, nocturnă, cișmea, două toalete cu autoigienizare, zonă verde, cu gazon natural, potrivit comunicatului emis de Primăria Sectorului 6.