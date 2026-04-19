Bayern Munchen, campioană în Bundesliga pentru a 35-a oară. Echipa rămâne în cursa pentru Liga Campionilor

Bayern Munchen a câștigat titlul în Bundesliga pentru a 35-a oară în istorie, după ce s-a impus cu 4-2, pe teren propriu, în fața lui VfB Stuttgart. Victoria a făcut ca bavarezii să își asigure matematic trofeul, profitând și de rezultatul nefavorabil înregistrat cu o zi înainte de Borussia Dortmund.

Pentru echipa pregătită de Vincent Kompany, victoria din campionat vine într-o perioadă în care sezonul este încă în plină desfășurare pe toate fronturile. Bayern continuă cursa atât în UEFA Champions League, unde a ajuns în semifinale, cât și în DFB-Pokal, competiție în care se regăsește, de asemenea, în penultimul act.

Formația din München nu a ratat prima șansă de a închide lupta pentru titlu, șansă creată după înfrângerea suferită sâmbătă de Borussia Dortmund, scor 1-2, în deplasare, cu Hoffenheim.

În aceste condiții, Bayern a intrat pe teren duminică știind că își poate asigura matematic trofeul. În fața a 75.000 de spectatori prezenți pe Allianz Arena, echipa și-a îndeplinit obiectivul și a învins-o pe Stuttgart cu 4-2.

Pentru jucătorii lui Vincent Kompany, victoria confirmă un nou sezon dominat în Bundesliga și aduce al 35-lea titlu din istoria clubului. Bayern a ajuns la 79 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de Borussia Dortmund, care a rămas la 64.

Ca de multe ori în acest sezon, Bayern a oferit spectacol și a reușit din nou să întoarcă un meci în care a fost condusă. Reușitele echipei au fost semnate de Raphaël Guerreiro, în minutul 31, Nicolas Jackson, în minutul 33, Alphonso Davies, în minutul 37, și Harry Kane, în minutul 52.

Succesul cu Stuttgart a fost a șaptea victorie obținută de Bayern după ce a fost condusă pe tabelă în acest sezon. Acest tip de revenire i-a adus în total 25 de puncte, la care se adaugă alte patru meciuri terminate la egalitate. Datele confirmă constanța și capacitatea de reacție a liderului, într-un sezon în care ofensiva a funcționat la nivel record încă din primele etape.

Noul trofeu confirmă încă o dată dominația lui Bayern în fotbalul german din ultimul deceniu și jumătate. De la dubla de titluri cucerită de Borussia Dortmund în 2011 și 2012, clubul din München a câștigat 13 dintre ultimele 14 campionate.

Singurul sezon în care titlul nu a ajuns la Bayern a fost cel în care Bayer Leverkusen a reușit un parcurs excepțional, terminând campionatul fără nicio înfrângere în cele 34 de etape din Bundesliga. Acea performanță, cu 28 de victorii și 6 egaluri în sezonul 2023/24, rămâne unică în istoria fotbalului german, nefiind atinsă nici măcar de Bayern. În actuala ediție, formația din München nu mai poate egala acel reper, după ce a pierdut o dată în campionat, acasă, în fața lui Augsburg, în ianuarie.

După adjudecarea titlului, Bayern nu va avea timp prea mult pentru sărbătoare. Echipa revine deja miercuri pe terenul lui Bayer Leverkusen, în semifinalele Cupei Germaniei. Pentru club, această competiție are o miză aparte. Ultimul trofeu câștigat în Cupa Germaniei datează din 2020, iar pentru un club de talia lui Bayern, aceasta este o perioadă lungă fără succes în Pokal. Tocmai de aceea, recucerirea Cupei a fost stabilită încă de la începutul sezonului 2025/26 drept un obiectiv clar.

Dacă pe plan intern Bayern și-a confirmat statutul, interesul suporterilor s-a mutat tot mai mult, pe parcursul sezonului, spre Liga Campionilor.

Formația bavareză a trecut de Real Madrid în sferturile de finală, punând capăt unei serii de patru eliminări consecutive în fața clubului spaniol în această competiție, în anii 2014, 2017, 2018 și 2024. Calificarea a fost obținută după două rezultate importante: victoria cu 2-1 de la Madrid, prima de acest fel din mai 2001, și succesul cu 4-3 de la München.

În urma acestor rezultate, Bayern și-a câștigat dreptul de a juca împotriva lui Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, în semifinalele Ligii Campionilor. Meciul tur este programat pe Parc des Princes, la 28 aprilie, iar returul se va juca pe Allianz Arena, la 6 mai.

Deși nu mai poate termina sezonul fără înfrângere, Bayern mai are câteva borne importante pe care le poate atinge până la etapa a 34-a. Dacă va câștiga ultimele patru partide din Bundesliga — la Mainz, cu Heidenheim, la Wolfsburg și cu Köln — echipa poate egala recordul de puncte într-un sezon de Bundesliga, stabilit în ediția 2012/13 de Bayern-ul antrenat de Jupp Heynckes. Astfel, chiar dacă titlul este deja asigurat, finalul de sezon rămâne important pentru cifrele pe care le poate atinge echipa.

Forța ofensivă a lui Bayern a fost una dintre marile constante ale sezonului. Totul a pornit încă din prima etapă, când formația din München a învins-o pe Leipzig cu 6-0. Între timp, echipa a depășit deja recordul numărului de goluri marcate într-un sezon de Bundesliga. După 30 de etape, Bayern ajunsese la 109 goluri, peste precedentul record de 101, stabilit în sezonul 1971/72.

Seria recordurilor nu se oprește aici. Duminică, cu totalul de 161 de goluri marcate în toate competițiile, Bayern a depășit și vechiul record al clubului într-un sezon, de 159 de goluri, stabilit în ediția 2019/20.

În acest context, titlul cu numărul 35 nu este doar o nouă confirmare a dominației din Bundesliga, ci și expresia unui sezon în care Bayern Munchen continuă să combine eficiența din campionat cu ambiția de a închide anul competițional cu trofee și recorduri.