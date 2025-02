Social Bătrânii dintr-un azil, hrăniți cu alimente expirate. Controalele ANPC sunt în desfășurare. Video







În urma unui control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), au fost identificate nereguli periculaose într-un centru de îngrijire din județul Bacău, aparținând Asociației Salvați Bătrânii Săucești AFJ, unde 48 de ani persoane în vârstă au gost hrănite cu alimente expirate de multe luni.

Bătrânii dintr-un azil din Bacău, hrăniți cu aliemnte expirate

Comisarii ANPC au descoperit că alimentele care nu mai erau sigure pentru consum, erau folosite pentru a face mâncarea beneficiarilor din asociatia Salvați Bătrânii Saucesti AFJ, aflată pe strada Mihai Eminescu, numărul 25, punând sănătatea lor în pericol.

Echipa de comisari a constatat că gestionarea stocurilor de produse alimentare nu respecta standardele de igienă și siguranță alimentară. Printre produsele expirate identificate se aflau alimente perisabile, cum ar fi carne, produse lactate și conserve.

„Suspiciunea comisarilor este ca aceste produse erau achiziționate expirate de la cei care ar fi trebuit să le distrugă sau chiar la limita expirării de la reprezentanți ai unor supermarketuri care ar fi avut obligația predării acestor produse pentru distrugere. Este inacceptabil și de netolerat ca persoane aflate în grija noastră să fie puse în pericol din cauza nerespectării normelor elementare de siguranță alimentară.

Aceasta otrăvire lenta a batranilor cu produse expirate de pana la un an de zile tinute in conditi neconforme in cantitate de peste 500kg. Suntem cu ochii pe voi!!! Atenție, nici nu stiti cand si unde vom aparea nu este doar un control de o zi sau doua pe acest subiect veti fi in permaneta monitorizati si controlati pana veti intelege ca nu este de joaca cu sanatate oamenilor voi gândindu-vă la profit cu ori ce pret încălcând flagrant drepturile consumatorului”, a precizat Cristian Popescu Piedone, Președintele ANPC.

Sancșiunile aplicate de ANPC

ANPC a aplicat sancțiuni și a ordonat oprirea definitivă, precum și retargerea produselor neconforme din circuitul consumului uman. Centrul a fost, de asemenea, informat cu privire la importanța luării unor măsuri urgente pentru curățarea și reînnoirea stocurilor de alimente.

Instituția va continua să monitorizeze acest caz și va verifica în mod regulat condițiile din unitățile de îngrijire a vârstnicilor pentru a preveni situații grave. De asemenea, controale sunt în desfășurare și astăzi, fiind demarate în mai multe centre rezidențiale pentru cu dizabilități, vârstnice și minori.

Până acum, reprezentanții instituției au verificat aproximativ 250 de operatori economici legitimi, iar 36 de centre de îngrijire au fost sancționate și oprite temporar. Inspectorii au aplicat aproximativ 140 de amenzi contravenționale, valoarea totală a tuturor ajungând la 1.385.500 de lei.