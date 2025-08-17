EVZ Special Bătăliile care au schimbat soarta cavalerilor teutoni. Rolul Moldovei medievale







Forța teutonilor învinsă de bravii soldați ai Moldovei medievale. Asta, deși au fost o forță redutabilă timp de secole

Forța teutonilor a fost una proverbială în rândul ordinelor cavalerești medievale. Cavalerii teutoni reprezin­tă un ordin cavaleresc re­ligios militarizat (roma­no-catolic). Ordinul te­utonic fusese fondat la Acra, în Palestina, în secolul XII. În secolul XVI, liderul lor se va conver­ti la luteranism, devenind Ducele Prusiei. Deși erau mai mult o amin­tire, în 1809, Napoleon desființează definitiv Ordinul Militar al Teutoni­lor, după succesul de la Wagram din 1809.

Forța teutonilor s-a văzut în Țara Bârsei. Rapid, sub oblăduirea regelui maghiar, au ridicat cetăți, au influențat negoțul. Asta, până când au decis să fie cât mai independenți. Asta a dus la reconsiderarea prezenței lor acolo. Practic, s-a iscat un conflict ăntre Papa Honorius III și Regele Andrei II al Ungariei. Papa dorea să-i folosească împotriva Regelui Ungariei care a renunțat să susțină o cruciadă. Papaitatea își pusese speranțele ăn acea cruciadă. tAu fost alungați și așa au ajuns să se stabilească în vecinătatea Poloniei medievale.

Forța teutonilor deranja masiv Polonia. Dorind să penduleze cu abilitate între tendințele poloneze și maghiare de expansiune, Alexandru Cel Bun a fost de partea Poloniei. A decis să sprijine vecinul polonez ca să combată forța teutonilor. Bătăliile de la Grunwald și Marienburg. Forța teutonilor era sprijinită de Regatul Ungariei. În cele din urmă, teutonii au început să-și piardă forța

