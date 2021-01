Bătaie pe „perla” lui Gigi Becali. Atacantul de la FCSB, în vârstă de 22 de ani, traversează cel mai bun start de sezon din carieră și, din informațiile AS.ro, nu mai puțin de 5 cluburi mari s-au interesat de serviciile „perlei” lui Gigi Becali.

Cu toate că Dennis Man, este cotat de Transfermarket la 6,5 milioane de euro, patronul FCSB, Gigi Becali cere pe el mai mult decât dublu.

Cluburile care se bat pe semnătura lui Man

Din câte se pare, singurul impediment în calea transferului lui Dennis Man de la FCSB la una dintre cele 5 echipe care îl doresc este prețul cerut de Gigi Becali – 15 milioane de euro.

Cele 5 formații care-l doresc pe Dennis Man sunt: Fenerbahce, Parma, Monaco, AS Roma și Zenit St. Petersburg.

Becali ba vinde, ba nu vinde

Pe de altă parte, Gigi Becali ar vrea să-l păstreze pe Dennis Man. În acest moment, Dennis Man este golgheterul Ligii 1, cu 13 goluri marcate, fiind urmat de Florin Tănase cu 12 reușite. Finanțatorul FCSB vrea să-i păstreze pentru a lua titlul.

„Nu mai vând niciun jucător. Nu mă mai interesează să mai vând nimic acum. Vreau să iau campionatul. Să facă oferta, dar eu nu mai vreau să vând. Eu nu mai vreau să vând nimic, vreau să iau campionatul”, spunea Becali zilele trecute, scrie as.ro.

Bătaie pe „perla” lui Gigi Becali. Elogii în presa străină

„România are deja un internațional grozav, iar această țară este entuziasmată de ceea ce poate să facă acest tânăr. Manchester City l-ar putea semna deja, iar Monchi îl monitorizează și îl poate lua la Sevilla. Cu siguranță, va face un salt în carieră în curând.

Există jucători care par să aibă toate calitățile pentru a reuși cu adevărat în fotbal. Dennis Man este unul dintre ei! Un stângaci complet din toate punctele de vedere, care s-a remarcat în acest sezon, în prima ligă din România. La 22 de ani, Man joacă la Steaua București (n.r. FCSB) și are 18 goluri, plus 10 pase decisive în 22 de meciuri jucate în toate competițiile”, au notat jurnalițtii prestigiosului cotidian spaniol AS.