Sport Bătaie între femei la un meci de fotbal. Suspendări drastice după evenimentele oribile







Bătaia pe teren dintre fotbalistele Miah Zuazua și Natividad Martinez a eclipsat partida FC Juarez – Tijuana din etapa 5 a campionatului mexican feminin, generând sancțiuni severe. Incidentul violent a avut loc în minutul 23 și a necesitat intervenția arbitrei și coechipierelor pentru a fi aplanat.

Conflictul dintre cele două fotbaliste a început în timpul unui duel pentru minge, când Zuazua (FC Juarez) i-a aplicat o palmă adversarei Martinez (Tijuana). Răspunsul nu a întârziat: Martinez a tras-o de păr pe Zuazua, iar cele două s-au luat la bătaie pe teren în fața tuturor spectatorilor.

Incidentul s-a desfășurat în mijlocul terenului, sub privirile arbitrului Erika Monserrat Gonzalez Nevarez, care a încercat să calmeze situația. Evenimentul a fost surprins în imagini care au devenit rapid virale în mediul online, fiind o raritate în fotbalul feminin mexican.

Arbitra a intervenit imediat, împreună cu jucătoarele ambelor echipe, pentru a despărți sportivele aflate în conflict, însă Martinez a refuzat inițial să elibereze prinderea de păr a adversarei. Ca urmare a bătăii pe teren, arbitrul a acordat cartonașul roșu ambelor jucătoare implicate.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru FC Juarez, golurile fiind marcate de Liliana Mercado și Jasmina Cazares, însă atenția a fost deturnată complet de evenimentul violent dintre Zuazua și Martinez.

Comisia de disciplină, după analizarea imaginilor, a decis suspendarea pentru câte patru meciuri a ambelor jucătoare implicate. Această sancțiune dură transmite un mesaj clar: toleranță zero față de comportamentele care încalcă spiritul fair-play-ului. În contextul etapelor următoare din sezonul Apertura 2025, atât FC Juarez, cât și Club Tijuana vor resimți absența unor piese-cheie, ceea ce va obliga antrenorii să regândească strategia și să ajusteze formulele de joc.

Această decizie este în linie cu precedentul altor incidente similare, unde sancțiunile au variat între două și cinci etape de suspendare. Este un semnal de alarmă pentru jucătoare și suporteri: pasiunea trebuie să rămână în limitele respectului, iar agresivitatea excesivă poate aduce consecințe grave, care depășesc simpla pierdere a unui meci, potrivit footboom1.com.