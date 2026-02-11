Bătaie în Parlamentul Turciei după numirea noului ministru al Justiției. Nominalizarea lui Akin Gurlek provoacă tensiuni politice

Un incident violent a avut loc în Parlamentul Turciei, unde deputați din partidele de guvernare și opoziție s-au încăierat în timpul ceremoniei de depunere a jurământului noului ministru al Justiției, Akin Gurlek.

Evenimentul a avut loc în contextul tensiunilor politice generate de numirea acestuia, după ce fusese implicat în dosare sensibile care au vizat lideri ai opoziției.

Potrivit informațiilor relatate de agenția AFP, ceremonia a fost marcată de huiduieli din partea opoziției și aplauze din partea majorității parlamentare.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a nominalizat oficial pe Akin Gurlek pentru funcția de ministru al Justiției, decizia fiind publicată în Jurnalul Oficial al statului turc.

Akin Gurlek, fost procuror general al Istanbulului și anterior adjunct al ministrului Justiției, a reușit să depună jurământul în ciuda incidentului din Parlament.

În timpul ceremoniei, acesta a jurat „să rămână credincios Constituției”, în timp ce opoziția protesta, iar parlamentarii puterii îl susțineau.

Motivele remanierii guvernamentale nu au fost clarificate imediat. Conform documentului oficial, fostul ministru al Justiției, Yilmaz Tunc, și procurorul general și-au prezentat demisia.

Totodată, portofoliul Afacerilor Interne, deținut până acum de Ali Yerlikaya, urmează să fie preluat de Mustafa Ciftci, guvernatorul provinciei Erzurum.

Numirea lui Akin Gurlek în fruntea Ministerului Justiției este controversată în Turcia, deoarece acesta a emis, în martie 2025, mandatul de arestare împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

Decizia a fost criticată de opoziție și de mai multe organizații civice, fiind considerată motivată politic. Arestarea a declanșat cele mai ample proteste din Turcia din ultimul deceniu.

Ekrem Imamoglu, în vârstă de 54 de ani, este unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției și este considerat un posibil rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan la viitoarele alegeri prezidențiale.

Mandatul de arestare a fost emis cu doar câteva zile înainte ca Imamoglu să fie desemnat candidat al Partidului Republican al Poporului (CHP) la alegerile prezidențiale din 2028.

După numirea lui Gurlek ca procuror general al Istanbulului, în octombrie 2024, mai mult de 15 primari din partea CHP au fost arestați, majoritatea fiind acuzați de corupție. Aceștia resping acuzațiile.

Procurorul a dispus, de asemenea, deschiderea unor anchete împotriva a sute de membri ai opoziției.

Ekrem Imamoglu este vizat în prezent de mai multe proceduri judiciare, inclusiv într-un dosar legat de declarații critice la adresa lui Gurlek.

În același timp, liderul CHP, Ozgur Ozel, este investigat pentru presupuse amenințări la adresa noului ministru al Justiției.

Incidentul din Parlament reflectă nivelul ridicat al polarizării politice din Turcia, într-un moment în care sistemul judiciar și relația dintre putere și opoziție sunt subiecte centrale în dezbaterea publică.

Numirea lui Akin Gurlek la conducerea Ministerului Justiției este percepută diferit de cele două tabere politice: susținătorii guvernului o consideră o decizie administrativă legitimă, în timp ce opoziția o interpretează ca pe o consolidare a controlului politic asupra justiției.