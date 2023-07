Bătaie în Parlamentul din Kosovo. Totul a pornit de la o înregistrare

O bătaie cu pumnii a avut loc joi în Parlamentul din Kosovo, după ce un politician a aruncat cu apă în premierul Albin Kurti la finalul unei dezbateri publice despre o înregistrare audio apărută în spaţiul public cu o conversaţie între un membru al partidului de guvernământ şi un oficial din majoritatea sârbă din nord.

Opoziţia din Kosovo este nemulțumită de modul în care premierul naţionalist Albin Kurti a gestionat tensiunile din nord. Protestele din nord s-au intensificat după ce primarii albanezi au câştigat alegerile din aprilie în nordul Kosovo, boicotate de sârbi. Astăzi, un parlamentar al opoziţiei a aruncat cu apă în Kurti şi în adjunctul său. Conflictul nu s-a oprit aici. Politicienii s-au bătut cu pumnii până a venit poliția.

Totul a pornit de la discuția dintre preşedinta partidului lui Kurti, Mimoza Kusari-Lila, şi pe atunci parlamentarul sârb Slavko Simic. Înregistrarea a fost realizată în iunie anul trecut. Mimoza Kusari-Lila poate fi auzită afirmând că a discutat anterior la telefon cu un oficial al minorităţii sârbe, Milan Radojcic, care este sancţionat de guvernul SUA pentru activităţi de corupţie şi crimă organizată.

„Ceea ce s-a întâmplat în parlamentul din Kosovo este inacceptabil şi utilizarea violenţei trebuie pedepsită”, a declarat preşedintele Parlamentului din Kosovo, Glauk Konjufca, care a dispus întârzierea sesiunii cu două ore.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP

— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) July 13, 2023