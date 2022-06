Parlamentul a decis. Ce rol va juca România în tentativa de aderare a Suediei și Finlandei la NATO

Parlamentul României susține aderarea Finlandei și Suediei în Alianța Atlanticului de Nord (NATO). Anunțul a fost făcut, astăzi, de Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților.

Parlamentul României va susține Suedia și Finlanda, țări ce vor să adere la NATO

„Parlamentul României susține aderarea Finlandei și Suediei la NATO. Consolidarea parteneriatului de securitate din cadrul alianței nord-atlantice a fost mereu o prioritate pentru Partidul Social Democrat, iar decizia luată de cele două guverne social-democrate din nordul Europei reprezintă un important pas spre dezvoltarea NATO.

Am transmis acest mesaj de solidaritate și de sprijin partenerilor din Finlanda și Suedia în cadrul unei întâlniri pe care am organizat-o astăzi la Palatul Parlamentului cu ambasadorii celor două țări în România, în cadrul căreia am discutat și despre întărirea cooperării economice și militare.

Astăzi, în acest context dificil, fiecare român poate spune cu lejeritate că NoiSuntemNATO, dar nu pot să nu fiu mândru de contribuția semnificativă avută de Partidul Social Democrat la aderarea la NATO și consolidarea poziției noastre în interiorul alianței”, a scris liderul PSD pe rețeaua de socializare.

În acest moment, nordicii ar fi expuși în fața unei posibile agresiuni

Preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer, a anunțat, recent, că Finlanda şi Suedia, care au solicitat aderarea la Alianţa Nord-Atlantică, nu pot beneficia de garanţii de securitate, precum articolul 5, în timpul acestui proces.

Întrebat dacă Suedia şi Finlanda, care au solicitat aderarea la NATO vor beneficia de garanţii de securitate, Bauer a răspuns că aderarea necesită un proces, iar pentru ca cele două ţări să devină membre este nevoie de aprobarea tuturor celor 30 de ţări aliate.

„Garanţiile care pot fi oferite până la aderare nu sunt identice cu cele din articol 5. În această perioadă, este important ca cele două ţări să beneficieze de garanţii de securitate. Aceste garanţii nu sunt identice cu cele din articol 5, pentru că niciuna dintre ţări nu este încă membră cu drepturi depline. Aşa cum ştim cu toţii, există ţări care au înţelegeri cu Finlanda şi Suedia pentru a le oferi garanţii de securitate, a declarat Bauer.