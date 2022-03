Volodimir Zelenski va ține un discurs în Parlamentul României. Ce mesaj va transmite președintele Ucrainei

Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, anunță că a avut o discuție „importantă” cu Denys Shmyhal, premierul Ucrainei, context în care au stabilit ca președintele Volodimir Zelenski să susțină un discurs parlamentarilor români, dar și poporului.

Această discuție va avea loc, cel mai probabil, prin videoconferință sau printr-un videoclip preînregistrat, așa cum ne-a obișnuit liderul ucrainean, încă de când țara sa a fost invadată de Rusia, motiv pentru care cere sprijinul democrațiilor lumii în lupta cu pericolul reprezentat de liderul de la Kremlin.

„Am avut o discuţie importantă cu premierul Ucrainei, Denys Shmyhal: Preşedintele Volodimir Zelenski va susţine un discurs pentru Parlamentul României. Ca preşedinte al Senatului României, voi aranja ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Ucraina are întregul meu suport!”, a scris Florin Cîțu, pe Twitter.

Important talk w/ the Prime minister of 🇺🇦, @Denys_Shmyhal: President @ZelenskyyUa will give a speech to the 🇷🇴 Parliament.

As President of the 🇷🇴 Senate, I will arrange for this to happen next week.

🇺🇦 has my full support.

Thank you, Denys! 🙌🏻#StandwithUkraine

— florin citu (@florincitu) March 30, 2022