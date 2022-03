EXCLUSIV. Secretul din spatele lui Volodimir Zelenski! Dezvăluire incredibilă în plin război: „E produsul mașinăriei de propagandă” (VIDEO)

Sociologul și publicistul Mirel Palada a fost provocat de jurnalistul Robert Turcescu să explice ascensiunea fulminantă a liderului ucrainean, care a devenit un erou planetar. Mai mult, în doar o lună de la începerea războiului din Ucraina, discută de la egal la egal cu cei mai influenți politicieni și decidenți ai lumii.

Palada: Nu se poate lepăda de actorul de comedie care a fost toată viața

Pornind de la un studiu de caz, analizarea unei secvențe în care liderul de la Kiev interacționează cu câteva ziariste occidentale, sociologul a remarcat în primul rând că Volodomir Zelenski, actor de formație și popular în țara sa prin cariera artistică, prelungește profilul comediantului inclusiv din fotoliul de președinte al unei țări agresate. „Zelenski nu se poate lepăda de actorul de comedie care a fost toată viața. Hi hi hi, ha ha ha. Roberto Benigni e în același registru stilistic, a comentat Mirel Palada (foto jos).

„S-a vărsat o găleata de umanitate în el din partea mașinăriei de propagandă”

Invitatul a identificat și cauza pentru care președintele ucrainean a fost propulsat pe culmi, fiind deja un model pentru alți lideri politici, ca Emmanuel Macron de exemplu. „În ciuda discrepanței stilistice între cine ar trebui să fie ca lider și cine e de fapt – hi hi hi cu zuzele alea acolo – a ajuns să fie principalul lider fiindcă s-a vărsat o găleata de umanitate, de empatie în el din partea întregii mașinării de propagandă”.

Chestionat de Robert Turcescu dacă există această mașinărie, sociologul a precizat că mecanismul este extrem de bine pus la punct, dând ca exemplu publicația americană New York Times. Activă susținătoare a Ucrainei în prezent, influenta gazetă critica intens țara vecină înainte de agresiunea rusească. „Acum 3 luni nu-i mai tăcea gura cât de corupți și de naziști sunt ucrainenii fiindcă avea de servit niște interese politice la ei în țară”.

Moderatorul a remarcat că președintele-actor de la Kiev ilustrează perfect penuria de lideri autentici cu care se confruntă planeta. „Opinia publică pare foarte ușor de dirijat dacă ai bagheta potrivită”, a conchis Turcescu, adăugând că în Ucraina principalele televiziuni critice la adresa lui Zelenski au fost suprimate.

Podcastul complet poate fi vizionat aici: