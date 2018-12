SCANDAL în PLEN. Băsescu TUNĂ și FLUGERĂ. „Ţie nu ţi-e RUȘINE? Eşti COPILUL lui Iliescu”

Joi, la Parlament, senatorul PMP Traian Băsescu şi senatorul PSD Şerban Nicolae au avut un schimb de replici, după ce social-democratul a declarat despre Raluca Turcan că ar fi făcut studii la Moscova.





„În urmă cu nişte ani se spunea că cine a stat mulţi ani la ruşi nu poate gândi ca Bush. Păi, avem în Parlament pe cineva care a studiat la ruşi, la vremea respectivă domnişoara Raluca Tatarcan, care a studiat...ce putea să studieze? Economie, acolo unde s-a născut capitalismul, economia de piaţă, nu aşa ... la Moscova.

Am spus Tatarcan, deşi am senzaţia că cineva a furat de la Opoziţie diacriticele. Nu sigur că este Barna, nu sigur că este Pirtea, nu sigur că este Tatarcan. Dar poate este Tătărcan, poate este ... ştiţi, am fost tentat să spun: Tătar han, dar e şi domnul Băsescu în sală şi nu vreau să se creeze confuzii, mai ales că nu sunt un specialist în fizionomii lombroziene”, a spus Şerban Nicolae la dezbaterea moţiunii de cenzură în plenul Parlamentului. La rândul său, senatorul PMP Traian Băsescu i-a spus lui Nicolae că ar trebui să îi fie ruşine să vorbească despre Moscova, în condiţiile în care este „copilul” lui Ion Iliescu. „Am un discurs foarte scurt care îl vizează strict pe domnul senator Nicolae. Apreciez că pentru meseria de şofer al puşcăriaşului Cătălin Voicu merge oarecum discursul, a făcut progrese, pentru un şofer să poată să vorbească 25 de minute e mare lucru. Pe urmă, a pomenit cel puţin de 5-6 ori Moscova. Ţie nu ţi-e ruşine? Eşti copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni”, a spus Băsescu.

