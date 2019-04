Scorul alegerilor europarlamentare, barometru pentru Cotroceni

Adevărata miză a euroalegerilor este testarea electoratului în pregătirea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului. Deocamdată, există un singur candidat, actualul președinte Klaus Iohannis, susținut până în prezent doar de PNL. Dacă liberalii vor obține un scor catastrofal la alegeri, atunci este posibilă o schimbare. Fie Iohannis va face tot posibilul să intre în grațiile USR+PLUS, fi e va fi schimbat candidatul. Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit în două interviuri ample despre jocurile care se fac în preambulul alegerilor prezidențiale.





În 2004, pe vremea asta, nimeni nu își imagina că Traian Băsescu va fi candidat la președinție. Într-un interviu acordat lui Marius Tucă, Ion Cristoiu spune că „președintele este decis de un an, dar noi nu știm”. „Candidatul la Preşedinţia României va fi corespondentul lui Zelenski de la Kiev. După părerea mea, va fi cineva care nu a avut de-a face cu politica, şi anume va fi Codruţa Kovesi”, a afirmat jurnalistul. Acesta crede că fosta șefă a DNA are mai multe avantaje, unul că este persoana la care nu te aștepți, apoi că nimeni nu știe ce potențial politic are. „Unu din avantaje este acela că nu te aștepți, că toți zic, cine e, mă, Codruța? Să te ferească Dumnezeu, nu ai de unde să știi ce potențial are și ce înseamnă echipa. Doi: tocmai pentru că ea politicește nu s-a marcat, ea nu este nici PSDistă, nici PNL-istă, nici USR-istă, ea are de unde să ia. Nu mai are nevoie să dea din gură în legătură cu corupția pentru că o știm”, a explicat jurnalistul.

Cei doi jurnaliști, Ion Cristoiu și Marius Tucă, au desfășurat un scenariu potrivit căruia evenimentele de acum un an au fost semnalul începerii ofensivei, că Iohannis nu este atât de protejat pentru că „în momentul în care se va constata că nu mai are șanse, stăpânii lui îl schimbă mâine”.

Jocul ministrului Toader

Anul trecut, au început o serie de mişcări care nouă ni se par întâmplătoare sau bizare, spune Cristoiu. Tudorel Toader a fost parte din planul de radicalizare al Dreptei, când a revocat-o pe Kovesi. Apoi, prin înființarea Secției speciale și punerea sub acuzare a fostei șefe a DNA i-a adus acesteia și mai multă popularitate.

„Poate că Tudorel Toader a fost în piesă când a dat-o pe aia afară, pentru că dacă nu o dădea afară pe Codruţa, acum era terminată, de acord? I se termina mandatul şi era tocată, cu Negulescu”, a spus Cristoiu. Klaus Iohannis este cotat în sondaje, la ora actuală, la 30 la sută, în condițiile în care este singurul care și-a anunțat candidatura. Ion Cristoiu spune că dacă nu schimbă strategia, și dacă se focusează, ca până acum, exclusiv pe justiție nu are cum să crească. „Dacă USR și PLUS fac un scor aproape de al PNL sau peste, în acel moment Iohannis nu mai are ce să caute candidat la președinția României”, a adăugat el.

În ceea ce privește identificarea lui Iohannis cu PNL, jurnalistul susține că nu există nicio legătură empatică între liberali și președinte, ci doar se mimnează asta.

Soarta lui Dragnea

Tot de rezultatul alegerilor europarlamentare depinde și soarta lui Liviu Dragnea. Ion Cristoiu crede că decizia finală în dosarul liderului PSD va fi amânată până după euroalegeri. „Dacă rezultatele de la alegerile europarlamentare vor fi slabe, se dă condamnare în secunda doi, crede jurnalistul. PSD este de 7 ani la putere, iar alegerile europarlamentare vor pune capăt sau vor întări dominația PSD din 2012 încoace. Având atât de multe mize, aceste alegeri nu vor fi lăsate la voia întâmplării. „Aceste europarlamentare fiind cruciale, ele sunt și sub supraveghere, adică ele nu sunt lăsate la voia întâmplării față de europarlamentarele anterioare, care nu aveau nicio miză”, spune Cristoiu.

SOCANT! Ce s-a intamplat cu Razvan Ciobanu in momentul impactului: Nu era constient, nici mort!

Pagina 1 din 1