Bărbat acuzat de spionaj pentru Israel, executat în Iran. Ar fi fost recrutat de Mossad

Iranul a executat sentinţa de condamnare la moarte un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, potrivit Student News Network. Bărbatul ar fi fost recrutat de serviciul de informații israelian Mossad prin intermediul spațiului cibernetic și ar fi îndeplinit misiuni contra unor plăți în criptomonede. Acesta ar fi recunoscut în timpul procesului că știa că comunica direct cu ofițeri ai agenției israeliene.

Bărbatul acuzat de spionaj se numea Ali Ardestani. Presa internațională a relatat că acesta fusese condamnat la moarte pentru spionaj în favoarea Israelului și a agenției Mossad.

Potrivit surselor oficiale iraniene, sentința de condamnare la moarte a lui Ali Ardestani a fost pusă în aplicare miercuri dimineață. Execuția a avut loc după aprobarea finală a Curții Supreme din Iran.

Ali Ardastani a fost condamnat pentru spionaj în favoarea serviciului de informații și securitate israelian Mossad, fiind acuzat de transferul unor informații sensibile și clasificate ale Iranului către ceea ce autoritățile iraniene numesc „sioniști”.

Potrivit dosarului de acuzare și documentelor judiciare, Ardastani ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spațiului cibernetic. Acesta a acționat sub îndrumarea unor ofițeri ai serviciului israelian. Inculpatul a furnizat imagini ale unor locații specifice și informații despre persoane vizate, primind după fiecare misiune plăți în criptomonede și promisiuni false.

Ardastani s-a întâlnit personal în Iran cu o persoană identificată ca având legături cu Mossad, predând informațiile, fotografiile și videoclipurile colectate înainte de a primi noi misiuni.

Pe parcursul procedurilor judiciare, Ardastani a recunoscut că era pe deplin conștient de comunicarea sa directă cu ofițerii Mossad și că a transferat în mod conștient informații valoroase către ceea ce autoritățile au descris ca fiind inamicul.