Barbaria radicalilor ecologiști scapă nepedepsită de justiție. Activistele care au atacat un tablou de Monet, achitate

Activistele ecologiste radicale care au stropit cu vopsea vitrina ce proteja un tablou de Claude Monet au fost achitate luni de un tribunal suedez, judecătorii considerând că intenţia lor nu a fost să deterioreze opera de artă, potrivit AFP.

În 14 iunie 2023, două tinere și-au înmuiat mâinile în vopsea roșie înainte de a o împrăștia pe tabloul „Le Jardin de l'artiste à Giverny”, pictat în 1900, împrumutat de Muzeul Orsay Muzeului Național din Suedia în cadrul unei expoziții dedicate grădinilor și naturii.

Organizația Återställ Våtmarker („Refaceți zonele umede”) a revendicat acțiunea și a difuzat un videoclip în care tinerele scandau „situația climatică este urgentă” și „sănătatea noastră este amenințată”.

Directorul Muzeului Orsay a asigurat a doua zi după incidentul din 20023 că tabloul nu a suferit niciun prejudiciu. Cele două tinere și alți patru activiști au fost însă acuzați de vandalism.

Potrivit hotărârii pronunțate luni de tribunalul din Stockholm, activiștii au negat că ar fi avut intenția de a deteriora tabloul lui Claude Monnet, afirmând că gestul lor a fost motivat de „criza climatică”.

Ei au ales în mod deliberat un tablou protejat de o sticlă și au folosit o vopsea ușor de îndepărtat. Instanța a considerat că gestul nu avea intenția de a provoca daune durabile operei, deși puțină vopsea a ajuns pe ramă. Cei șase activiști au fost achitați și nu au fost obligați să plătească daune sau dobânzi.

Claude Monet a fost un pionier al mișcării artistice franceze cunoscute sub numele de impresionism. De-a lungul carierei sale îndelungate, Monet a pictat persoanele care îi erau cele mai apropiate și locurile pe care le cunoștea cel mai bine. El a preferat să folosească ca modele membri de familiei și prieteni.