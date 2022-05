Baraje anti-tanc folosite în războiul din Ucraina, montate la Iași. Lucrare manifest pentru sprijinirea poporului ucrainean

Lucrarea-manifest realizată de artistul Nikita Kadan, realizată în Kiev în luna martie, a fost denumită The Movable Circle (Cercul Mișcător – n.r.). Lucrarea a fost montată în Piața Unirii din Iași, în cadrul evenimentului Romanian Creative Week (RCW). Acesta se desfășoară în perioada 20 – 30 mai și găzduiește peste 800 de artiști. Evenimentul este cel mai important dedicat industriilor creative românești.

Baraje anti-tanc folosite în războiul din Ucraina au fost inaugurate vineri, 20 mai, în prezența primarului Mihai Chirica, a celor două curatoare ale expoziției – Marlene

Herberth și Elena Viziteu (Ionescu), a publicului și a reprezentanților RCW 2022. Artistul ucrainean nu a putut fi prezent fizic la Iași, însă a transmis un mesaj prin intermediul celor două curatoare.

Lucrarea-manifest de la Iași este compusă din 16 baraje anti-tanc, folosite de ucraineni, ca sistem de apărare, încă din primele zile ale războiului.

„Aceste 16 baraje anti-tanc, care sunt o imagine uzuală a războiului, compun instalația lui Nikita Kadan, expusă în cadrul proiectului Manifest of Now, parte a RCW 2022. Aceste baraje se folosesc, încă din 1930, în războaie. Artistul a ales această structură circulară pentru a forma o pictogramă, care are rolul să-i atenționeze pe cei care trec pe lângă ea și să-i îndemne la un moment de meditație asupra pericolului care este aproape. Pe de altă parte, Nikita Kadan a dorit ca această

pictogramă să aibă rol de amuletă de protecție a Iașului. Ideea de creativitate artistică, bazată pe luxul de expunere non-utilitară a unor obiecte utilitare, lux pe care îl avem noi, aici, este strâns legată de ideea de pace. Dorința artistului a fost ca, la sfârșitul Romanian Creative Week, instalația să fie dezmembrată, iar cele 16 baraje vor fi donate orașului Iași”, a declarat Marlene Herberth, la vernisajul expoziției.

Lucrarea care prezintă solidaritatea față de Ucraina va rămâne la Iași

Mihai Chirica, primarul Iașiului, a menționat că lucrarea-manifest va rămâne la Iași, aceasta fiind „un mesaj de pace, un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, în contextul acestui război. Sperăm ca cei care au de înțeles chiar să înțeleagă care este mesajul, unul foarte puternic, al acestei instalații semnate de artistul Nikita

Kadan”.

Lucrarea artistului Nikita Kadan, care poate fi văzută la Iași pe toată perioada zilelor Romanian Creative Week (20-30 mai). Ea este parte a secțiunii Arts & Craft din cadrul evenimentului, realizată de Federația Industriilor Creative din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, a Ministerului Culturii, Palas și Rodotex.

Cine este Nikita Kadan, artistul care a adus baraje anti-tanc folosite în războiul din Ucraina la Iași

Nikita Kadan s-a născut la Kiev, în 1982, iar astăzi locuiește tot în Capitală, acolo unde să exprimă talentul prin pictură, grafica și instalațiile, adesea în colaborări interdisciplinare cu arhitecți, sociologi și activiști pentru drepturile omului. Este membru al grupării artistice REP (Revolutionary Experimental Space – Spațiu

Revoluționar Experimental) și membru fondator al (Comitetului Artistic) Hudrada, un colectiv activist și curatorial.

„Lucrările lui Nikita Kadan combină încercarea de a reprezenta pierderea unui narativ istoric coerent și efortul de a-i restabili rolul în societate. Alinierea atentă a operei sale la subiecte socio-politice ne oferă o perspectivă profundă asupra experienței politice a «prezentului» totalizator, care caracterizează situația actuală din Ucraina. Continuând tradiția activismului colectiv din cadrul REP, Nikita Kadan a elaborat o serie de lucrări individuale care cuprindeau noțiunile de politici ale memoriei și relațiile dintre narativele modernității și realitatea societății capitaliste”, a explicat Silvia Franceschini, cercetător în domeniul artelor vizuale.

Meșterul care a produs lucrarea lui Nikita Kadan este Thomas Fink, un neamț care a deprins meșteșugul fierăriei în Germania. A străbătut Europa timp de cinci ani, ca și calfă călătoare, în final stabilindu-se la Sibiu. În România a preluat un atelier de fierărie tradițională, unde face obiecte funcționale, artistice și cuțite. Marea sa pasiune este utilizarea tehnicilor tradiționale în designul contemporan.

Romanian Creative Week, evenimentul desfășurat la Iași timp de 10 zile

Romanian Creative Week este la cea de-a doua ediție și este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.

Alături de FEPIC, organizatori ai evenimentului sunt: Palas, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Rodotex.