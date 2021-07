Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că nu este de acord cu o nouă negociere a portofoliilor ministerelor din Guvern, așa cum se discută în interiorul PNL și cum s-au exprimat unele voci din USR-PLUS. Vicepremierul UDMR a avut un mesaj tranșant pentru liderii coaliției. El a respins total ideea potrivit căreia partidul ar ceda Ministerul Dezvoltării în schimbul funcției de președinte al Camerei Deputaților.

Kelemen Hunor: „Nu e treaba mea ce doresc cei de la PNL. Ce se discută în USR nu mă privește”

Vicepremierul Kelemen Hunor a fost întrebat, marți, de către jurnaliști, dacă este dispus să renegocieze portofoliile din Guvern, după congresele care vor avea loc în toamnă, în partidele PNL și USR-PLUS. Președintele UDMR a mai transmis că nu s-a discutat despre nicio retragere a vreunui partid din coaliția de guvernare.

„Nu e treaba mea ce doresc cei de la PNL. E o coaliție, funcţionează, nu s-a discutat în coaliţie, nu s-a deschis acest subiect, ce se discută în partid, la PNL, la USR nu mă priveşte. (…)

Nu a fost nicio discuţie în coaliţie. Nimeni nu a cerut aşa ceva. Eu chiar cu asta am început astăzi discuţia cu colegii mei: dacă declaraţiile ministrului Justiţiei reprezintă şi punctul de vedere al USR PLUS. Am primit răspuns că nu, nimeni nu a cerut aşa ceva. Am închis subiectul. Punct”, s-a exprimat liderul UDMR.

Amintim că USR-PLUS, deși a căzut de acord cu PNL în privința unor portofolii, este oricând gata să treacă în opoziție. „Jocul muzical de la Congresul PNL” nu poate dicta cine conduce ministerele.

UDMR nu cedează Ministerul Dezvoltării. „Eu nu discut”

Kelemen Hunor a rămas pe poziție și a subliniat că UDMR nu va ceda în niciun caz portofoliul Ministerului Dezvoltării în schimbul funcției de președinte al Camerei Deputaților.

De altfel, amintim că preluarea ministerului în cauză de către UDMR a uimit România. Nimeni nu se aștepta ca, în urma negocierilor din coaliție, un portofoliu atât de important să ajungă la UDMR.

„Nu, nici vorbă despre aşa ceva. Despre ce zboară, eu nu discut”, a transmis Kelemen Hunor.

Execuție bugetară de peste 70%

Vicepremierul României a mai vorbit și despre execuția bugetară și a menționat că subiectul în cauză va fi discutat cu premierul Florin Cîțu, când acesta din urmă va prezenta o analiză pentru fiecare minister. Kelemen Hunor a mai declarat că niciun reprezentant nu a cheltuit toți banii din buget.

„Eu ştiu execuţia bugetară, că astăzi am discutat cu ministrul Cseke, este peste 70%, la domnul Tanczos probabil este la fel. Rectificarea se face în Guvern, execuţia bugetară şi analiza se fac în Guvern, Guvernul este un guvern de coaliţie. După ce premierul a terminat şi va termina această analiză, sigur că va exista o discuţie şi cu mine şi domnul vicepremier Dan Barna. Acest lucru l-am stabilit mai demult, nu este o chestiune de prevăzut sau de neprevăzut în protocolul de colaborare, că este o chestiune foarte clară: acest material va intra în şedinţa de guvern. Înainte de şedinţa de guvern, tot timpul avem discuţie în 3, în 4, în funcţie de necesităţi”, a transmis vicepremierul Kelemen Hunor.