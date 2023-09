Bani pentrui cei care nu au mașini. Sunt plătiți ca să meargă cu autobuzul

Facilitatea, în cazul în care va fi votată, ar urma să se acorde pe o perioadă de cel mult 24 de luni. Consiliul Local va stabili dacă suma se acordă doar persoanelor care renunță la mașini sau și celor care nu au deloc un autoturism.

Facilități fiscale pentru persoanele fără autoturisme

„ Suntem convinși că fiecare pas către tranziția la mobilitate ecologică este bun și corect, oricât de mic”, a declarat liderul grupului parlamentar Barbel Benkert. Astfel, vor primi facilități fiscale persoanele care se gândesc să renunțe la mașini, prin urmare, bonusul ar trebuie să fie un stimulent suplimentar.

Facilități fiscale de acest fel se acordă în mai multe regiuni din Germania. De exemplu, în Denzlingen și în Darmstadt, se dau bilete gratuite pentru mijloacele de transport în comun.

În țara noastră, statul oferă bani pentru achiziția de autoturisme noi sau electrice. Persoanele fizice, entitățile juridice sau Unitățile Administrativ-teritoriale se pot înscrie în cea de-a doua sesiune a programului Rabla Clasic şi Rabla Plus. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 noiembrie. Statul a pus la dispoziție un buget de 222.457.000 lei pentru Rabla Clasic. În timp ce programul Rabla Plus are un buget de 272.468.500.

Facilități incluse în programul Family Start

Trebuie precizat că AFM (Administrația Fondului de Mediu) a anunțat că bugetul alocat persoanelor juridice respectiv UAT-uri a fost epuizat.

Românii pot obține bani de la stat prin programul Family Start. Este vorba de credite garantate de stat, de cel mult 75.000 de lei, destinate tinerilor de până în 45 de ani care formează o familie sau urmează să se căsătorească. Veniturile celor doi soți nu trebuie să fie mai mari de 7.500 de lei.

Proiectul Family Start va fi modificat în sensul că valorea creditelor care pot fi obținute se va dubla. Astfel, nivelul de creditare va ajunge până la 15.000 de lei. Ba mai mult, banii vor putea fi utilizați și pentru achiziția mașinilor second-hand, dar nu mai vechi de cinci ani.

Totodată, persoanele eligibile își vor putea moderniza gospodăriile cu panouri fotovoltaice sau instalații eoliene, electronice sau electrocasnice.