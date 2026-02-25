Bănel Nicoliță, revenire de senzație în fotbal. Fostul internațional român a semnat cu o nouă echipă

Bănel Nicoliță (41 de ani) a revenit ca jucător în fotbalul românesc, după ce a semnat cu o formație din liga a V-a, FC Produlești. Anunțul loviturii pe care au dat-o oficialii grupării prahovene a fost făcut pe Facebook de primarul localității, George Georgescu.

„Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C. PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre“, a transmis edilul într-o postare.

Fostul internațional român a spus că este o aventură pe care vrea să o încerce și în plus este prieten cu primarul George Georgescu. Înțelegerea pe care a parafat-o este valabilă până la finalul acestei stagiuni.

„E o nouă provocare și eu nu mă feresc de provocări. Mai ales că echipa joacă în roș-albastru. Eu sunt prieten bun cu primarul și m-a tot sunat să vin. Și am decis să accept. Echipa are planuri mari, de promovare și vreau să ajut. Am acceptat cu drag.

Am semnat până în vară, iar după aceea vom vedea ce va fi. Eu iubesc fotbalul și îmi e greu să renunț la această pasiune, mai ales că e așa mare. Am venit cu plăcere și vreau să-i bucur pe fani”, afirmat Bănel pentru gsp.ro.

În cariera de profesionist, mijlocașul a evoluat la Dacia Unirea Brăila, Politehnica Timițșoara, Steaua, Saint-Etienne, Nantes, Viitorul Constanța, ASA Târgu Mureș, Aris Limassol. Apoi, a trecut pe la formații din ligile inferioare ale României: CS Făurei, CS Amara și Vălenii de Munte.

A câștigat două titluri cu Steaua, în 2005 și 2006, o Cupă a României în 2011 și Supercupa României în 2007.