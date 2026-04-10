BAE Systems testează o soluție low-cost pentru combaterea dronelor pe Eurofighter Typhoon

O nouă campanie de testare realizată de BAE Systems indică o posibilă schimbare de paradigmă în modul în care aeronavele de luptă occidentale ar putea contracara amenințarea dronelor ieftine, potrivit Breaking Defense.

Compania britanică a anunțat testarea cu succes a sistemului Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) pe avionul multirol Eurofighter Typhoon, într-un demers care vizează reducerea costurilor operaționale în teatrele moderne de conflict.

Testele au fost efectuate în Marea Britanie, iar rezultatele preliminare sugerează că această soluție ar putea oferi o alternativă accesibilă pentru interceptarea dronelor, în contextul în care utilizarea muniției avansate rămâne extrem de costisitoare.

Potrivit informațiilor, testul a fost realizat la centrul de dezvoltare pentru zboruri de testare din Warton, Anglia. Un avion Typhoon aparținând Royal Air Force a lovit o țintă terestră într-un poligon militar britanic.

Compania a precizat că acest experiment „va oferi informații valoroase despre modul în care o armă de precizie low-cost ar putea fi integrată pe aeronavă, în special pentru misiuni de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (UAS), unde sunt necesare opțiuni de interceptare accesibile”.

Reprezentanții BAE Systems subliniază că testul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a capacităților avionului Typhoon, în vederea creșterii eficienței în operațiuni aeriene actuale și viitoare.

Sistemul APKWS nu este o armă complet nouă, ci un kit de ghidare care transformă rachetele neghidate de 2,75 inci, precum Hydra 70, în muniții de precizie. Această adaptare permite utilizarea unor resurse existente într-un mod mult mai eficient și precis.

Conform datelor companiei, sistemul este de origine americană și a fost deja utilizat în alte contexte operaționale. Integrarea sa pe o platformă precum Typhoon ar putea extinde semnificativ aria de utilizare.

Un purtător de cuvânt al BAE Systems a declarat pentru Breaking Defense că testul aer-sol „a fost finanțat intern, ca parte a angajamentului nostru de a investi în capabilitățile avansate de care clienții noștri au nevoie, asigurându-ne că rămân în fața amenințărilor actuale și emergente”.

Testarea are loc într-un context internațional marcat de utilizarea intensivă a dronelor ieftine în conflicte recente, inclusiv în tensiunile dintre Iran și o coaliție condusă de Statele Unite și Israel. Dronele de tip Shahed-136, estimate la costuri între 20.000 și 50.000 de dolari, au demonstrat eficiență în atacuri asimetrice.

În contrast, interceptarea acestora implică adesea utilizarea unor rachete mult mai scumpe, precum AIM-120 AMRAAM sau Meteor, ceea ce generează un dezechilibru economic în operațiuni.

Ministerul Apărării din Regatul Unit a confirmat recent că un Typhoon al RAF a doborât o dronă iraniană în apropierea Qatarului, folosind o rachetă aer-aer, însă tipul exact nu a fost dezvăluit.

BAE Systems a anunțat că următoarea etapă va include teste aer-aer, însă nu a oferit detalii privind calendarul acestora. Reprezentantul companiei a menționat că „orice detalii suplimentare nu pot fi divulgate în acest moment”.

Rămâne de văzut dacă statele partenere ale programului Typhoon — Germania, Italia, Spania și Regatul Unit — vor decide să investească în această capabilitate după finalizarea testelor.

Potrivit declarațiilor oficiale, „există un interes ridicat pentru o capabilitate precum APKWS”, însă deciziile finale vor depinde de evaluările operaționale și bugetare ale fiecărei țări.