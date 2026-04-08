Social

Un nou sistem de drone este dezvoltat în România. Tehnologia este concepută pentru a distruge drone de tip Shahed

Comentează știrea
Un nou sistem de drone este dezvoltat în România. Tehnologia este concepută pentru a distruge drone de tip ShahedDrone. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Inginerii români Anton Danici și Ion Mocanu, dezvoltă un sistem de drone interceptoare de mici dimensiuni, conceput pentru a distruge drone de tip Shahed utilizate în atacuri aeriene. După livrări anterioare de drone de supraveghere și transport în Ucraina și în Orientul Mijlociu, proiectul intră într-o nouă etapă, care vizează producția în serie în București.

Drone proiectate pentru lansare în condiții variate

Sistemul este construit pentru a fi utilizat în scenarii diferite, iar dronele pot fi lansate în mai multe moduri, în funcție de necesități.

„Este lansabilă oricum vă puteți imagina. Poate pleca de sine stătător, poate fi aruncată și declanșată automat, poate fi scăpată de sus în jos și declanșată automat, poate fi lansată din tub pneumatic, poate fi lansată inclusiv ca proiectil de la bordul unei aeronave”, a explicat Anton Danici la Digi24.

După lansare, drona este ghidată automat către țintă, pe baza datelor primite de la un radar de ultimă generație.

Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate
Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate

Tehnologia dezvoltată include radare capabile să detecteze obiecte aeriene de dimensiuni foarte diferite, de la drone mici, comparabile cu dimensiunea unui telefon, până la aparate de tip Shahed. Integrarea acestor radare cu dronele interceptoare permite identificarea rapidă a țintelor și reacția automată a sistemului, într-un mecanism conceput pentru a limita impactul atacurilor aeriene.

Drone Shahed

Drone Shahed. Sursă foto: Captură video

Drone utilizate pentru supraveghere și transport

Echipamentele au fost testate și asamblate inițial la Chișinău, iar următoarea etapă presupune extinderea producției în România. Cei doi ingineri au deschis o fabrică în București, unde estimează că vor ajunge la aproximativ 120 de angajați până la finalul anului.

Planul de producție este unul amplu și vizează realizarea a 2.000–3.000 de drone interceptoare pe lună. Pe lângă sistemele destinate interceptării, compania produce și drone de supraveghere și transport. Acestea pot identifica ținte de la distanță și pot transporta încărcături de până la 50 de kilograme.

„O echipare de bază a acestei drone poate începe de la 100-200 de mii de euro. În funcție de echipare, poate ajunge la 1 milion de euro sau chiar mai mult”, a precizat Ion Mocanu.

În anumite configurații, aceste drone pot fi adaptate și pentru misiuni de atac.

Proiect cu aplicații multiple în domeniul militar

Tehnologia dezvoltată de cei doi ingineri are aplicații multiple, de la misiuni defensive, precum interceptarea dronelor, până la operațiuni de supraveghere sau transport de echipamente.

Prin integrarea sistemelor radar și a dronelor autonome, proiectul urmărește dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată în contexte operaționale diferite, inclusiv în zone de conflict.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:58 - Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
21:50 - Un sat din Spania a anunțat o campanie neobișnuită: case gratuit și locuri de muncă
21:37 - Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate
21:27 - SUA trimit o delegație în Pakistan pentru negocieri cu Iranul. JD Vance ar putea conduce discuțiile
21:18 - Nicușor Dan a lămurit presupusa legătură între șefii marilor parchete și PSD
21:12 - Românii, speriați de taxa Temu. Comenzile au scăzut considerabil de la începutul anului

HAI România!

Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată
Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată
Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual
Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual

Proiecte speciale