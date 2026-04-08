Un nou sistem de drone este dezvoltat în România. Tehnologia este concepută pentru a distruge drone de tip Shahed

Inginerii români Anton Danici și Ion Mocanu, dezvoltă un sistem de drone interceptoare de mici dimensiuni, conceput pentru a distruge drone de tip Shahed utilizate în atacuri aeriene. După livrări anterioare de drone de supraveghere și transport în Ucraina și în Orientul Mijlociu, proiectul intră într-o nouă etapă, care vizează producția în serie în București.

Sistemul este construit pentru a fi utilizat în scenarii diferite, iar dronele pot fi lansate în mai multe moduri, în funcție de necesități.

„Este lansabilă oricum vă puteți imagina. Poate pleca de sine stătător, poate fi aruncată și declanșată automat, poate fi scăpată de sus în jos și declanșată automat, poate fi lansată din tub pneumatic, poate fi lansată inclusiv ca proiectil de la bordul unei aeronave”, a explicat Anton Danici la Digi24.

După lansare, drona este ghidată automat către țintă, pe baza datelor primite de la un radar de ultimă generație.

Tehnologia dezvoltată include radare capabile să detecteze obiecte aeriene de dimensiuni foarte diferite, de la drone mici, comparabile cu dimensiunea unui telefon, până la aparate de tip Shahed. Integrarea acestor radare cu dronele interceptoare permite identificarea rapidă a țintelor și reacția automată a sistemului, într-un mecanism conceput pentru a limita impactul atacurilor aeriene.

Echipamentele au fost testate și asamblate inițial la Chișinău, iar următoarea etapă presupune extinderea producției în România. Cei doi ingineri au deschis o fabrică în București, unde estimează că vor ajunge la aproximativ 120 de angajați până la finalul anului.

Planul de producție este unul amplu și vizează realizarea a 2.000–3.000 de drone interceptoare pe lună. Pe lângă sistemele destinate interceptării, compania produce și drone de supraveghere și transport. Acestea pot identifica ținte de la distanță și pot transporta încărcături de până la 50 de kilograme.

„O echipare de bază a acestei drone poate începe de la 100-200 de mii de euro. În funcție de echipare, poate ajunge la 1 milion de euro sau chiar mai mult”, a precizat Ion Mocanu.

În anumite configurații, aceste drone pot fi adaptate și pentru misiuni de atac.

Tehnologia dezvoltată de cei doi ingineri are aplicații multiple, de la misiuni defensive, precum interceptarea dronelor, până la operațiuni de supraveghere sau transport de echipamente.

Prin integrarea sistemelor radar și a dronelor autonome, proiectul urmărește dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată în contexte operaționale diferite, inclusiv în zone de conflict.