La doar câteva zile după ce şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PSD Giurgiu, Niculae Bădălău a anunţat că a venit momentul să se retragă de tot din viaţa politică. El le-a transmis un mesaj sincer și motivant viitorilor săi foști colegi pesediști.

Partidul Social Democrat se află în reorganizare după ce, în urma alegerilor locale, președinția mai multor județe a fost pierdută. Conform informațiilor, Marcel Ciolacu le-ar fi cerut demisia celor care au pierdut alegerile. În urma rezultatelor, PSD a pierdut județe importante precum Giurgiu și Vrancea.

Niculae Bădălău le-a transmis colegilor social-democraţi că are mare încredere că vor continua munca lui „cu implicare, profesionalism şi excelenţă”.

„Baronul” de Giurgiu a fost renumit în politică din cauza deselor sale declarații fără perdea. El a demisionat din partid în februarie anul acesta, după partidul l-a numit vicepreședinte la Curtea de Conturi. A fost și personaj monden, alături de fiul său, mare colecționar de starlete din showbizul autohton.

Mesajul integral al lui Niculae Bădălău:

„Dragi giurgiuveni,

Pentru noi toți, Giurgiu înseamnă „FAMILIE”, iar familia reprezintă totul: armonie, comunicare, înțelegere, respect și, nu în ultimul rând, iubire. Familia înseamnă „ACASĂ”, și Giurgiu este pentru mine, și cred că și pentru voi, „acasă”.

Este greu să rezumi în câteva vorbe o viață de om, dar pot spune că, timp de 30 ani, cât am fost în familia politică a social-democraților, am făcut tot ce a stat în puterile mele ca acest județ, și România, în ansamblul ei, să își atingă potențialul enorm de dezvoltare pe care îl are.

Alături de prietenii și colegii social-democrați am pus umărul alături de administrația locală și județeană pentru dezvoltarea comunității în care trăim cu toții. Toate proiectele de dezvoltare a județului au fost legate în mod direct de susținerea pe care am avut-o de la nivel central.

Finanțarea importantă pe Programul Național de Dezvoltare Locală, sprijinul ministerial pentru derularea de proiecte, inclusiv din fonduri europene, toate au fost posibile pentru că dintotdeauna Partidului Social Democrat a înțeles nevoia acută de dezvoltare pentru Giurgiu.

Am fost mereu alături de primarii localităților giurgiuvene, indiferent din ce partid au făcut parte, și le-am susținut proiectele, știind cât de importante sunt ele pentru locuitorii județului, pentru crearea condițiilor de viață decenta și civilizată.

A sosit însă momentul să mă retrag din viața politică.

Să credeți în politicienii de stânga!

Spuneam la început că GIURGIU ESTE FAMILIA MEA. Și când spun acest lucru mă refer la familia care, deși trece prin multe încercări, suișuri și coborâșuri, este întotdeauna ÎNCREZĂTOARE și UNITĂ. Așa îmi doresc să rămâneți în continuare!

Experiența mea profesională de peste 30 de ani, acumulată atât în sectorul privat cât şi în cel public, precum şi experiența politică de 30 ani în PSD, mă fac să cred că dumneavoastră, dragi social-democrați giurgiuveni, veți continua munca mea cu IMPLICARE, PROFESIONALISM şi EXCELENŢĂ.

Pentru acești 30 de ani petrecuți în slujba dumneavoastră, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în atâtea rânduri, vă mulțumesc. Fiecăruia dintre dumneavoastră și din tot sufletul.

Pentru mine politica înseamnă să oferim un viitor mai bun copiilor noștri. Am încredere în dumneavoastră dragi colegi și simpatizanți social-democrați giurgiuveni. Am certitudinea că veți crede în continuare în politicienii de stânga!

Întotdeauna alături de giugiuveni, cu aleasă prețuire, al dumneavoastră,

Niculae Bădălău”.