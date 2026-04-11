Axios susține că mai multe nave ale Marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz

Mai multe nave ale Marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, scrie Axios, citând un oficial american sub protecția anonimatului.

Acțiunea nu a fost coordonată cu Iranul, mai scrie publicația. Așa că este prima dată când navele de război americane au traversat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Operațiunea ar fi avut ca scop creșterea încrederii navelor comerciale pentru traversare, spun aceleași surse.

Traversarea Strâmtorii Ormuz, închisă de facto prin amenințările Iranului și minare, a avut loc în contextul în care discuțiile de pace dintre cele două părți au început în Pakistan.

„Aceasta a fost o operațiune care s-a concentrat pe libertatea de navigație în apele internaționale”, a declarat oficialul american.

Oficialul a spus că navele Marinei au traversat strâmtoarea de la est la vest către Golf, apoi s-au întors prin strâmtoare spre Marea Arabiei.

Se pare că guvernul iranian a numit traversarea o încălcare a armistițiului și a amenințat că va ataca navele, conform relatărilor presei de stat a regimului de la Teheran.

Un oficial american a declarat însă că SUA nu au primit niciun un astfel de avertisment.

Episodul are loc în contextul în care redeschiderea Strâmtorii Ormuz a fost o prevedere cheie în acordul de armistițiu dintre SUA și Iran.

Calea navigabilă îngustă din largul coastei de sud a Iranului este vitală pentru funcționarea normală a economiei globale.

Timp de câteva zile după anunțarea armistițiului, foarte puține nave comerciale neiraniene au traversat strâmtoarea.

Sâmbătă dimineață au existat rapoarte conform cărora cel puțin trei supertancuri transportatoare de petrol au traversat prin Ormuz - un semn provizoriu de mișcare, deși o mică parte din normal.

Un oficial american a declarat la începutul acestei săptămâni că navele petroliere sau cargoboturile nu se deplasau deoarece erau intimidate de iranieni.

Reamintim că președintele Donald Trump a postat sâmbătă pe Truth Social că amenințarea că o navă s-ar putea „să se scufunde” din cauza minelor marine era singurul lucru pe care Iranul îl avea pentru a intimida vasele comerciale să traverseze strâmtoarea.

„Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz ca o favoare pentru țări din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele”, a ma scris Trump.