Avram Iancu, bliotecarul din Petroşani, se află în faţa unei noi provocări. El a devenit cunoscut pentru că a traversat înot Canalul Mânecii şi a parcurs tot cursul Dunării. Acum el a anunțat că vrea să stabilească un nou record. Este vorba la înotul de anduranţă pe fluviu.

Sesunea va începe vineri dimineaţa, în amonte de Moldova Nouă şi se va termina câteva zeci de ore mai târziu, la Porţile de Fier I.

„Mi-am propus să înot aproximativ 120 de kilometri”

„Se împlinesc trei ani de când am înotat în Dunăre, stabilind o premieră mondială. Mai înainte, în 2016, am stabilit un record naţional absolut de anduranţă, 17 ore 54 de minute, şi 62 de kilometri. În acest an dificil, mi-am propus să îmi bat propriul meu record. Adică să înot mai mult ca timp şi distanţă. Pentru că asta este conjunctură internaţională, voi înota acasă, pe Dunăre, în lacul de acumulare de la Porţile de Fier I. Mi-am propus să înot aproximativ 120 de kilometri”, a declarat joi, pentru Avram Iancu.

„Încerc o premieră, chiar şi pentru mine, aceea de a înota 24 de ore”

Potrivit acestuia, cursa ar putea dura circa 30-35 de ore. Scopul principaleste acela de a-şi depăşi mai multe recorduri care îi aparţîn.

„Am câteva obiective principale: să înot, că timp, cu un minut mai mult decât am înotat în 2016 şi să înot cu un kilometru mai mult.Deci cel puţîn 63 de kilometri. Încerc o premieră, chiar şi pentru mine, aceea de a înota 24 de ore. Un alt obiectiv este de atinge 100 de kilometri – foarte puţini înotători din lume au reuşit aşa ceva, după toate regulile de omologare. Că ultim obiectiv este atingerea barajului de la Porţile de Fier I. Adică un parcurs de 120 de kilometri înot pe Dunăre, încontinuu, fără să ating altceva în afară bidonului de alimentare cu apă şi energizant”, a explicat Avram Iancu.

Polisportivul din Petroşani a mai spus că demersul său, care are loc în preajma Zilei Marinei. Scopul este de a atrage atenţia asupra frumuseţilor de pe fluviu şi din Delta Dunării, dar şi asupra importanţei de a păstra apele curate.

El a arătat că pentru atingerea acestor obiective s-a antrenat pe tot parcursul acestui an, în Lacul Ştiurţ, din Petroşani, pe Cheile Jieţului, în ape reci sau în contracurenţi.

Cursa pe Dunăre vineri dimineaţa la ora 3,00,

Avram Iancu va începe cursa pe Dunăre vineri dimineaţa la ora 3,00, iar traseul său va putea fi monitorizat pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, evoluţia sportivului din Petroşani va fi urmărită de un reprezentant al Federaţiei internaţionale a înotătorilor de maraton, potrivit .agerpres.ro.