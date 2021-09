Avocatul Toni Neacșu, analiză devastatoare despre Stelian Ion. „O persoană nedotată cu instrumentarul profesional minim necesar”

Neacșu susține că premierul Cîțu își încalcă obligația legală că în termen de 5 zile să facă noi propuneri de miniștri plini pentru posturile vacante. lucru pentru care este pasibil să fie sancționat penal. Avocatul susține, însă, că adversarii politici ai premierului din USR PLUS nu cunosc legile și vor fi măturați de „analiștii pricepuți ai PSD ori chiar ai PNL”.

Stelian Ion, „o persoană nedotată cu instrumentarul profesional minim necesar pentru un astfel de post”

„Am avut neplacerea să îl urmăresc aseară pe un post TV pe fostul ministru al Justiției, domnul Stelian Ion. Rareori mi-a fost dat să văd o persoană mai nedotată cu instrumentarul profesional minim necesar pentru un astfel de post. Dacă strategiile juridice ale USR-PLUS în actualul mega-conflict politic și constituțional sunt construite pe baza sfaturilor tehnice și analizelor oferite de acesta înțeleg de ce pur și simplu partidul său va fi măturat de analiștii pricepuți ai PSD ori chiar ai PNL, partide mai hărșite, iar moțiunea de cenzură nu va avea nici măcar șansa minimă de a fi votată”, a scris Toni Neacșu pe rețelele de socializare .

„Premierul Florin Cîțu nu este Dumnezeu pe pământ timp de 45 de zile”

Toni Neacșu este revoltat că amatorismul și incompetența celor din USR PLUS îi împiedică pe aceștia să sancționeze faptul că Florin Cîțu nu-și îndeplinește obligațiile legale.

„Mi se pare revoltător ca până de curând ministru al justiției să nu știe că legislația în vigoare prevede termene obligatorii, pe zile, pentru completarea Guvernului cu miniștri plini. Din iulie 2019 nu mai este posibil, legal vorbind, ca interimatul la guvern să dureze 45 de zile fără ca în acest interval premierul să nu fie obligat să facă noi propuneri de miniștri plini.

Premierul Florin Cîțu nu este Dumnezeu pe pământ timp de 45 de zile așa cum pare să creadă d-ul Stelian Ion, iar tergiversarea moțiunii la CCR nu înseamnă că acesta nu are obligația să vină cât mai urgent în Parlament.

Pe 8 septembrie au fost publicate decretele de vacantare a posturilor de miniștri demisionari ai USL PLUS. Începând cu data de 8 septembrie d-ul Florin Cîțu are obligația legală că în termen de 5 zile să facă noi propuneri de miniștri plini pentru posturile vacante.

Potrivit art. 47 alin 2 din Codul administrativ „Prim-ministrul propune Președintelui României, în termen de 5 zile de la publicarea decretului prin care este constatată vacanța funcției, o persoană, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 17, pentru numirea în funcția de membru al Guvernului.”

Întrucât suntem în ipoteza schimbării compoziției politice a Guvernului sunt aplicabile art. 85 alin 3 din Constituție potrivit cu care „Dacă prin propunerea de remaniere se schimba structura sau compozitia politica a Guvernului, Președintele României va putea exercita atributia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.”

În concluzie, în 5 zile de la vacantarea posturilor de miniștri prin demisie premierul Florin Cîțu trebuie să propună președintelui numirea altor miniștri plini pentru care, anterior, să obțină votul Parlamentului. Refuzul premierului de a se conforma legii este sancționabil penal iar omisiunea îndeplinirii unor atribuții de natură constituțională (completarea Guvernului cu miniștri plini în urma sesizării Parlamentului pentru acordarea votului) este sancționabilă la Curtea Constituțională. Dacă la împlinirea celor 5 zile (se calculează pe zile pline, deci expiră mîine duminică- 12.09 la ora 12) premierul Cîțu refuză sesizarea Parlamentului acesta poate invoca existența unui conflict juridic de natură constituțională pentru că pur și simplu executivul anulează dreptul constituțional al organului reprezentativ suprem de a acorda încredere miniștrilor. Premierul nu poate guverna constituțional în afara controlului politic al Parlamentului în situația remanierii guvernamentale care schimbă compoziția Guvernului, nici măcar prin șmecheria miniștrilor interimari.

Începând de luni Parlamentul României poate solicita premierului să reintre în ordinea constituțională și să vină cu lista noilor miniștri pentru a fi audiați și să primească aprobarea. Conflictul juridic de natură constituțională determinat de refuzul explicit sau implicit al premierului de a proceda cum îl obligă legea și spiritul constituției poate fi sesizat de președinții celor 2 camere.

Iar din câte știu eu Președintele Senatului este chiar de la partidul d-lui Stelian Ion” scrie Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.