Dimitri, un avocat rus cu experiență în cercul oligarhiei ruse, cere protecție în Italia, oferind informații secrete despre ocolirea sancțiunilor Kremlinului. Cetățean român din 2023, Dimitri susține că, fără protecția autorităților italiene, ar putea avea soarta lui Alexei Navalnîi, a explicat avocatul său Alexandro Maria Tirelli.

Clientul lui Alexandro Maria Tirelli este un avocat rus foarte cunoscut, fondator al unuia dintre cele mai importante cabinete de drept comercial din Moscova. Deși are cetățenie română, avocatul său nu cunoaște motivele exacte pentru care a obținut pașaportul românesc.

”Clientul a plecat din Rusia cu mult înainte să apară chestiuni de natură judiciară. A părăsit țara când era absolut liber și este și în prezent o persoană liberă pentru că am aflat din surse ruse că au fost deschise proceduri, cred chiar ieri sau alaltăieri, în mod ciudat chiar a doua zi după ce domnul a cerut protecție guvernului italian”, a explicat avocatul Alexandro Tirelli pentru Antena 3.

Solicitarea de protecție în Italia a fost motivată, potrivit lui Tirelli, de percepția unei atitudini mai ferme față de Rusia și de fidelitatea atlantistă a statului italian. Alegerea ar fi fost influențată și de contextul alegerilor din 2024 în România și de percepția unor segmente sociale mai filoruse.

Dmitri, avocat rus cu experiență în sectoarele energiei și metalurgiei, a părăsit Rusia înainte să fie vizat de proceduri judiciare. În prezent este liber și se teme pentru siguranța sa, pe fondul tensiunilor cu cercuri influente din Rusia și al informațiilor sensibile pe care le deține despre evoluția puterii lui Putin.

Acesta a solicitat autorităților italiene, inclusiv prim-ministrului și miniștrilor Justiției și de Interne, garanții de securitate personală. Obiectivul său principal este protecția vieții, într-un context în care Italia nu extrădează cetățeni ruși, iar temerile sale vizează atât riscuri juridice, cât și represalii fizice.

Avocatul a părăsit Rusia după o tentativă de omor asupra unui colaborator și se teme pentru siguranța sa din cauza implicării în cercuri influente din sectorul energetic și metalurgic rus. Este considerat o persoană cu informații sensibile despre evoluția puterii lui Putin și a ascensiunii sale la Kremlin.

Operațiunea „Free Volga”, inițiată de Camerele Penale Internaționale, oferă protecție disidenților ruși în Europa. Alegerea de a solicita protecție a fost influențată și de alegerile din România din 2024, unde temerile privind posibile schimbări pro-ruse au contribuit la percepția unui risc crescut pentru disidenți.