Avocatul Gheorghe Piperea critică administratorii fondurilor de pensii din Pilonul II. Îi acuză că au investit în obligațiuni rusești

Avocatul și profesorul de drept Gheorghe Piperea critică dur fondurile private de pensii, ai căror angajați încasează comisioane uriașe. În plus administratorii acestor fonduri fac legea pentru că nimeni nu face controale serioase. „Sunt 8 milioane de asigurați la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II). Sunt 88 de miliarde de lei acumulați în aceste fonduri, iar statul vrea să le dea și mai mult, ridicând procentul de prelevare din CAS de la 3,5 la 4,5 %.

Sunt 7 societăți-administratori „privați“ ai acestor fonduri de pensii. În aceste societăți lucrează câteva sute de persoane, care încasează comisioane și bonusuri de câteva sute de milioane anual. Din această postură, de vătaf pe 88 de miliarde de lei, cele 7 entități fac legile, cutumele și jocurile în această țară. Folosesc pentru asta experți, influenceri și politicieni de teapa lui Cîțu.

Controlul și supravegherea activității lor sunt tot atât “eficiente” pe cât au fost în cazul băncilor abuzive, incorecte și recalcitrante. Sau pe cât sunt acum în cazul serviciilor secrete, care fac justiție prin delegare și protocoale, alegeri electorale în locul nostru, afaceri sub acoperire, cloud guvernamental și spionaj digital al cetățenilor, colectare de date biometrice ale populației și “politici” sanitare, legi și câte și mai câte“, a scris cunoscutul avocat Gheorghe Piperea pe Facebook.

Pierderi majore

El critică dur și incompetența administratorilor de fonduri private de pensii care au pierdut miliarde de lei din banii oamenilor. Mai mult au investit în obligațiuni emise de o bancă rusească.

„Se întâmplă ca din această postură vătafii fondurilor de pensii să piardă procente mari din averea celor 8 milioane de viitori pensionari (8% din 88 de miliarde înseamnă cca 7 miliarde de lei), dând vina pe plandemie și pe Putin – doar că, ce să vezi, o “investiție” de cca 350 de milioane a fost plasată de aceiași vătafi în obligațiuni (bonduri) emise în România de o bancă rusească, bancă din care Statul român s-a retras, lăsând obligațiunile respective cu valoare zero: nimeni nu mai vrea să le cumpere, nimeni nu mai speră să fie achitate la scadență“, se mai arată în postarea avocatului.

Se mai întâmplă ca din acel purcoi de bani, directorul unuia dintre cei 7 vătafi, plus acoliții săi și membrii grupului său infracțional, să fure, prin cca 800 de acte materiale dispuse pe câțiva ani, vreo 4 milioane de euro. Un mizilic veți spune… Dar ce se poate spune despre defectuozitatea unui sistem care permite să treacă neobservate și nestăvilite atât de multe sute de furtișaguri, așa cum apa trece prin ciur? Dar despre încrederea în acest sistem?

Mai poți fi convins că bănuții tăi de pensie “privată” sunt în siguranță la asemenea vătafi? În depozitele unor bănci atât de “atente”? Care îți blochează banii în cont pentru omisiunea de a “actualiza” datele cu caracter personal din 6 în 6 luni, dar nu pot sesiza la timp 800 de furtișaguri din cont, vizibile din avionul BNR sau din super-sonicul ASF (foarte atent și onest și în cazul falimentului City Insurance, de altfel)?“, a mai scris Georghe Piperea.

Oamenii tac, nimeni nu e sancționat

Avocatul crede că oamenii ai căror bani sunt în aceste fonduri ar trebui să ia atitudine, în condițiile în care cei care le administrează nu sunt sancționați în niciun fel. „Știți ce mă intrigă? Lipsa cvasitotală de reacție a celor 8 milioane de viitori pensionari. Am scris aseară aici despre cazul celor 800 de furturi comise de lupul – paznic la oi. A trecut aproape neobservat. Am vorbit pe temă ieri la două televiziuni. Am vorbit despre caz și atunci când a apărut, în urmă cu 6 săptămâni. Nicio reacție.

În mod normal, în Franța, Italia sau Spania, un astfel de caz ar fi scos lumea în stradă. În mod normal, oamenii ar fi trebuit să își retragă imediat banii din aceste fonduri. Nicio reacție, în ciuda pierderii celor 7 miliarde, relevată de-abia ieri de presa main-stream.

Administratorii “privați” nu sunt demiși, nu sunt sancționați. Dimpotrivă, primesc bonusuri și se laudă cu asta, prin conferințe și texte de PR publicate prin ziare financiare. Politicienii, la rândul lor, își bat joc de populație cu “compensări” la prețul carburantului, de 25 de bani. Și măresc taxele și impozitele și fluviul de bani către cei 7 vătafi. Iar populația ignoră, hipnotic, că tigrul e în odaie. Că turma e păzită de lupi hămesiți și cinici. Și de hiene“, a mai scris avocatul pe contul său de Facebook.